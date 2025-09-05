Politica Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Bolojan







Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat. „Decizia de numire a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial nr.823”, a anunțat Guvernul, într-un comunicat de presă.

Guvernul a anunțat vineri seară că premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat.

„Decizia de numire a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial nr.823”, a transmis Guvernul.

Nicu Grosu s-a născut la 15 noiembrie 1978. A absolvit Facultatea de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și a urmat un master în Relații Internaționale și Instituții Europene.

Potrivit CV-ului, Nicu Grosu a deținut mai multe funcții la Direcția Generală Anticorupție începând din februarie 2014. Până în ianuarie 2018 a lucrat ca consilier superior în domeniul finanțelor publice, iar între ianuarie 2017 și ianuarie 2018 a fost șef de serviciu pe zona de justiție și afaceri interne.

Până în octombrie 2018, timp de câteva luni, Nicu Grosu a fost ofițer specialist principal în Direcția Anchete - Serviciul Operații - Biroul Teste de Integritate. Ulterior a preluat conducerea biroului, funcție pe care a ocupat-o până în aprilie 2019. Între aprilie 2019 și iulie 2025, Nicu Grosu a fost ofițer specialist principal în Serviciul Special. Ulterior, a fost împuternicit la conducerea Biroului Operativ din același serviciu.

În timpul unui briefing de presă la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată de reporteri de ce premierul a considerat necesar să elimine toate criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control.

„Pentru că premierul a considerat că erau niște criterii mult prea restrictive și care puteau să limiteze foarte mult posibilitatea de alegere a unei persoane competente, dar care nu intra exact, exact în acel tipar”, a spus aceasta.

Ea a mai adăugat: „Pentru că poți să ai persoane cu experiență foarte mică în anumit domeniu, dar care au o calificare foarte bună”.