Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al premierului Bolojan
- Raluca Dan
- 5 septembrie 2025, 22:32
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat. „Decizia de numire a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial nr.823”, a anunțat Guvernul, într-un comunicat de presă.
CV-ul lui Nicu Grosu
Nicu Grosu s-a născut la 15 noiembrie 1978. A absolvit Facultatea de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și a urmat un master în Relații Internaționale și Instituții Europene.
Potrivit CV-ului, Nicu Grosu a deținut mai multe funcții la Direcția Generală Anticorupție începând din februarie 2014. Până în ianuarie 2018 a lucrat ca consilier superior în domeniul finanțelor publice, iar între ianuarie 2017 și ianuarie 2018 a fost șef de serviciu pe zona de justiție și afaceri interne.
Până în octombrie 2018, timp de câteva luni, Nicu Grosu a fost ofițer specialist principal în Direcția Anchete - Serviciul Operații - Biroul Teste de Integritate. Ulterior a preluat conducerea biroului, funcție pe care a ocupat-o până în aprilie 2019. Între aprilie 2019 și iulie 2025, Nicu Grosu a fost ofițer specialist principal în Serviciul Special. Ulterior, a fost împuternicit la conducerea Biroului Operativ din același serviciu.
Desemnarea, făcută după eliminarea criteriilor de numire pentru această poziție
În timpul unui briefing de presă la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată de reporteri de ce premierul a considerat necesar să elimine toate criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control.
„Pentru că premierul a considerat că erau niște criterii mult prea restrictive și care puteau să limiteze foarte mult posibilitatea de alegere a unei persoane competente, dar care nu intra exact, exact în acel tipar”, a spus aceasta.
Ea a mai adăugat: „Pentru că poți să ai persoane cu experiență foarte mică în anumit domeniu, dar care au o calificare foarte bună”.
