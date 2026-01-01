Crima de la Sibiu. Tânăra acuză că și-a ucis mama vrea să scape de arestul preventiv

Curtea de Apel Alba Iulia va decide dacă menţine arestul preventiv al femeii acuzate că şi-a ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a intra în posesia moştenirii. Potrivit anchetatorilor, presupusa criminală ar fi vândut bunurile mamei şi s-ar fi mutat ulterior în Dubai.

Magistraţii din Alba vor analiza contestaţia depusă împotriva deciziei Tribunalului Sibiu, care dispusese anterior arestarea preventivă a femeii suspectate de crimă.

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel în ultima zi a anului trecut, iar termenul pentru judecarea contestaţiei a fost stabilit pentru 8 ianuarie.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi urmează să fie prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Potrivit anchetatorilor, după decesul mamei, fiica acesteia a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, apoi s-a stabilit în Dubai.

Procurorii au menționat că ancheta a scos la iveală indicii potrivit cărora omorul ar fi fost comis cu premeditare și din interes material, scopul presupusei inculpate fiind obținerea moștenirii lăsate de victimă.