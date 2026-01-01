Justitie

Crima de la Sibiu. Tânăra acuză că și-a ucis mama vrea să scape de arestul preventiv

Comentează știrea
Crima de la Sibiu. Tânăra acuză că și-a ucis mama vrea să scape de arestul preventivinvestigare crima / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel Alba Iulia va decide dacă menţine arestul preventiv al femeii acuzate că şi-a ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a intra în posesia moştenirii. Potrivit anchetatorilor, presupusa criminală ar fi vândut bunurile mamei şi s-ar fi mutat ulterior în Dubai.

Crima de la Sibiu. Tânăra, în așteptarea verdictului

Magistraţii din Alba vor analiza contestaţia depusă împotriva deciziei Tribunalului Sibiu, care dispusese anterior arestarea preventivă a femeii suspectate de crimă.

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel în ultima zi a anului trecut, iar termenul pentru judecarea contestaţiei a fost stabilit pentru 8 ianuarie.

Închisoare

Închisoare. Sursă foto: Pixabay

Două femei, implicate în dosar

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi urmează să fie prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record
Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record
Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace
Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Crima din Sibiu. Fiica victime ar fi vândut mai multe bunuri

Potrivit anchetatorilor, după decesul mamei, fiica acesteia a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, apoi s-a stabilit în Dubai.

Procurorii au menționat că ancheta a scos la iveală indicii potrivit cărora omorul ar fi fost comis cu premeditare și din interes material, scopul presupusei inculpate fiind obținerea moștenirii lăsate de victimă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:41 - Planurile lui Cristi Chivu la Inter Milano. Românul va reconstrui echipa din temelii
18:31 - Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone în regiunea Herson. Sunt zeci de morți
18:22 - Sărbători cu mese pline și coșuri de gunoi arhipline. Risipa alimentară atinge cote alarmante în Republica Moldova
18:14 - Scriitoarea care a ilustrat imaginea societății interbelice
18:04 - Angela Gheorghiu, despre căsnicia cu Roberto Alagna. A trecut prin multe
17:56 - Noi detalii despre tragedia din Elveția. Cele mai multe victime au între 16 și 26 de ani

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale