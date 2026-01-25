CRBL și Elena, fără reconciliere: Era mai bine separați decât împreună

Unul dintre cele mai sonore divorțuri din show-biz cel dintre CRBL și Elena s-a petrecut din pricina neînțelegerilor. Cei doi vedeau viața diferit, așa că au ales și căi diferite.

Elena, fosta soție a artistului a explicat că ajunseseră să aibă viziuni diferite asupra vieții. Chiar dacă au stat 17 ani împreună, cei doi nu au reușit să se pună de acord asupra unor chestiuni elementare spre sfârșitul relației.

”S-au despărțit doi oameni care au viziuni diferite. Și mai departe să declare fiecare ce vrea, suntem adulți. Nu am analizat și nu am văzut toate declarațiile. Mi-au mai apărut unele altele. Fiecare om are realitatea lui. Eu am vrut să mă despart de el. Am și declarat că amândoi am vrut să divorțăm. Am și încercat să salvăm căsnicia, că am stat 17 ani împreună. O viață de om”, a spus aceasta.

Însă cea care a avut de suferit a fost fiica celor doi. Mai ales că la momentul divorțului aceasta era la vâsrta adolescenței. Dar oricum ar fi fost, mai bine despărțiți decât împreună, a mai spus Elena.

”Nu a fost deloc ușoară despărțirea pentru ea, mai ales că era la vârsta adolescenței. Dar niciodată nu e o vârstă perfectă, nu există o vârstă perfectă, nu există relație perfectă. Este de preferat ca doi oameni să nu se despartă. Dar dacă e mai bine despărțit, atunci asta e”, a explicat ea.

Când a venit vorba despre cum să împărtășească acest lucru cu fetița și aici au existat discrepanțe. ”Copilul vede, copilul aude, copilul simte și probabil și pentru copil este bine.

Că atunci când doi părinți nu se mai înțeleg nici în casă nu mai este aceiași energie. Și atunci copilul simte, posibil să fie mai bine. Este foarte greu să explici, eu am ales să spun așa: a,b, c. Pentru el este mai simplu să spună povești cu balauri, e ok, e alegerea lui”.