Relația dintre CRBL și Olga, pusă la încercare de mama tinerei: A fost greu

După despărțirea de Elena Vîșcu, CRBL nu a stat mult pe margine. La doar două luni de la anunțul divorțului, artistul a fost surprins în public alături de noua sa iubită, Olga Guțanu, o tânără de 24 de ani care i-a cucerit inima.

Cei doi formează un cuplu de peste un an. Deși relația lor pare acum solidă, începuturile nu au fost deloc ușoare. Olga Guțanu a povestit recent cum relația cu CRBL a fost privită cu scepticism, în special de mama sa. Diferența de vârstă de 23 de ani a fost principalul motiv de îngrijorare.

„Mama mi-a spus clar: ‘Te vezi cu cineva mult mai în vârstă. Crezi că este în regulă? Ce viitor ai împreună?’. A fost foarte directă și categorică”, a dezvăluit Olga.

Tânăra a spus că a trecut printr-o perioadă tensionată în care comunicarea cu mama sa a fost aproape inexistentă. Mesajele au devenit rare, iar tensiunea între cele două părți a creat momente dificile pentru Olga, prinsă între afecțiunea pentru CRBL și dorința de a nu dezamăgi familia.

CRBL a povestit că primele luni au fost provocatoare: „Au fost momente în care Olga se simțea prinsă între mine și mama ei. Am avut nevoie de răbdare și înțelegere ca să depășim acel blocaj.”

Mama tinerei și-a exprimat inițial dezaprobarea cu multă fermitate și chiar a tăiat comunicarea cu fiica sa pentru a o convinge să renunțe la relație. Cu timpul, însă, CRBL a reușit să demonstreze seriozitatea intențiilor sale, câștigând încrederea femeii.

„A durat câteva luni până când lucrurile s-au așezat. Am arătat că nu sunt doar o etapă, ci o persoană care o iubește sincer pe Olga”, a spus artistul în podcastul lui Bursucu. Olga a completat: „A fost greu, dar am reușit să trecem peste opoziția mamei. Acum avem sprijinul ei și relația noastră este apreciată de familie.”

În prezent, artistul și Olga apar la evenimente împreună și se implică în proiecte comune, demonstrând că iubirea lor a depășit prejudecățile și obstacolele inițiale. Cu toate acestea, relația lor nu este văzută bine nici de mama Olgăi și nici de fiica și fosta soție a cântărețului.