Monden Fosta soție a lui CRBL, în lacrimi. Se descurcă foarte greu singură







După 16 ani de căsnicie, Elena Viscu și CRBL au decis să divorțeze. Cei doi au împreună o fiică, Alessia, în vârstă de 14 ani. Puțini se așteptau ca cei doi să se despartă pentru că participaseră în emisiunea Power Couple chiar înainte să anunțe că se despart.

Elena Viscu, despre despărțirea de CRBL

La șase luni de la divorț, Elena a oferit noi detalii despre despărțirea de CRBL. În prezent, artistul și-a asumat relația cu Olga Guțanu, o tânără de 23 de ani din Republica Moldova. Cântărețul și iubita tinerică sunt foarte criticați pe rețelele de socializare din cauza diferenței de vârstă. Fosta soție a acestuia a spus că fiica lor n-a trecut peste separare, dar că încearcă să mascheze tristețea.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Aparențele… Eu stând cu ea nonstop știu că nu e tocmai ok. Orice decizie o iau acum este să fie cât mai bine pentru ea. (…) Mai întâi mami cu tati se despart, bam! După aia ne mutăm, a doua luptă. A treia luptă, tati… Dacă citește știrile acum, eu nu pot să-i închid telefonul, că are telefon”, a spus Elena.

Fosta soție a lui CRBL, nevoită să se descurce singură

Fosta soție a lui CRBL a mai spus că are trei joburi și că se ocupă singură de fiica ei. Elena a declarat că nu îi e ușor, dar că încearcă să îi fie alături cât mai mult și să o ajute să treacă peste această perioadă.

„Adică au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt. Nu zic nimic de Edi, zic de mine. Eu sunt acolo non-stop. Am trei joburi. E un pic problematic. Eu sunt cu ea, dar, fizic, nu sunt cu ea non-stop. Încerc să gestionez. Sunt singură (n.r. în creșterea ei). E și vârsta asta vulnerabilă. Am avut o discuție. I-am explicat că nu se anulează niciodată mama, tata.

Orice s-ar întâmpla, o iubim foarte mult. Am avut discuții foarte importante cu ea. Îi explic că se mai întâmplă în viață și așa și este ok și că este ok ca unul din părinți să-și refacă viața, că este bine și trebuie să acceptăm realitatea așa cum este”, a declarat Elena în podcastul lui Damian Drăghici.

CRBL nu s-ar mai implica în creșterea fiicei sale

Elena Viscu a mai spus că CRBL nu prea se mai implică în creșterea copilului și că situația nu este chiar roz, așa cum susține el.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. – nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluție… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă.

Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a mai declarat Elena.