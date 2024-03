Monden Câștigătorii Power Couple România 2024. Val de critici din partea fanilor







În finala Power Couple România 2024, Antena 1, au ajuns: Radu Siffredi și Oana Matache, Daiana Anghel și Sorin Gonțea, Ana și Tudor Ionescu. Aceștia au fost puși în situații neașteptate, încercând să își depășească limitele fizice și psihice. Cosmin și Eliza Natanticu au ieșit din competiție în semifinală.

Câștigătorii Power Couple România 2024

În ultima probă, finaliștii au fost nevoiți să facă față valurilor de căldură, ploilor torențiale, vânturilor reci și ninsorilor, împărțind împreună greutățile, așa cum fac în viața de cuplu. Ana și Tudor Ionescu și Oana Matache și Radu Siffredi au cedat. Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat Finala Power Couple România pe 13 martie 2024.

Au fost eliminați, dar s-au întors

Finalul nu a fost pe placul telespectatorilor, care au spus că Daiana Anghel și Sorin Gonțea nu meritau să câștige și că au fost avantajați. Sorin Gonțea și soția lui au fost propuși spre eliminate de trei ori, chiar au plecat acasă din compeție timp de o săptămână.

Cei doi s-au întors în ultima etapă a concursului, atunci când echipele rămase au fost puse să voteze un cuplu eliminate care se poate reîntoarce la Power Couple România. Toți au ales ca Daiana Anghel și Sorin Gonțea să primească a doua șansă la Marele Premiul.

Telespectatorii se revoltă

Telespectatorii au spus că nu este normal ca o echipă care a fost eliminată să câștige marele premiu. Alții au spus că Oana Matache și Radu Siffredi au fost cei mai buni, dar că nu au fost favorizați de producătorii. Au fost și internauți care au scris că Daiana Anghel se comportă oribil cu soțul său și că nu sunt un cuplu de la care ai ce să înveți.

„Nu pot sa o suport pe femeia asta...mahalagioaica in toata regula! Nu e corect deloc! Trebuia sa ramana eliminati! Era meritul celor care au ramas de la inceput si pana la sfarsit...Ce sa zic..inca un scenariu reusit 🤦🏻‍♀️ A castigat mahalaua... Ce power couple?...ca dintre ei doi,ea dirijeaza si el executa🤣🤣”, a scris o telespectatoare.

„Power couple - cu o ea care .." te crap, te sparg, te omor ..." așa își iubește și respectă soțul? Mai mult pamflet decât metafora”,a spus altul. „Nu meritau să câștige..se duc toate curvele care se cuplează din interes 1 an sau 2..sunt sute..mii de cupluri în România care sunt mult mai sunați și mai sportivi decât ce jeguri am văzut!..mare regret am că am pierdut timpul cu această emisiune!” „Oana și Radu meritau”, au fost doar câteva din comentariile telespectatorilor de pe Facebook.