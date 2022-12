Schimbare uriașă la Antena 1. După aproape 10 ani, vedeta a fost înlocuită

În Ajun de Crăciun, Antena 1 a oferit telespectatorilor un spectacol deosebit. O ediție specială a emisiunii „Te Cunosc de Undeva!” le-a pus pe vedetele postului de televiziune în dificultate.

Nea Marin și Iulia Albu au format o echipă cel puțin interesantă. După ce Iulia s-a costumat în capra specifică sărbătorilor de iarnă, iar Nea Marin a fost ursul, cei doi i-au colindat pe români. Tot la capitolul perechi inedite, Carmen Brumă l-a avut alături pe doctorul Mihail. Cei din urmă s-au transformat în Kylie Minogue & Rod Stewart – Santa Baby, Let It Snow.

Însă, de departe cel mai apreciat moment a fost cel realizat de Răzvan și Dani. Matinalii s-au transformat în Kurt Russell – Santa Claus Is Back in Town. Momentul a fost unul îndrăgit de juriu, dar și de restul echipelor, astfel, prezentatorii au câștigat ediția specială de Crăciun a show-ului „Te Cunosc de Undeva!”.

Schimbare uriașă la Antena 1

Primul episod al emisiunii „Te Cunosc de Undeva!” a fost difuzat pe 17 martie 2012. La acea vreme, Alina Pușcaș și Cosmin Seleși începeau un proiect care urma să-i țină pe micile ecrane, împreună, aproape 10 ani. Actorul a decis anul acesta să părăsească Intact Media Grup, alegând să prezinte propria emisiune la Pro TV.

Alina Pușcan a început cel de-al 18 sezon TCDU în compania lui Pepe, însă l-a încheiat departe de platourile de filmare. În ediția specială din Ajun de Crăciun, Pepe a avut-o alături pe Sore.

„Mă bucur foarte tare că anul acesta am sărbătorit Crăciunul alături de Pepe şi invitații, unul și unul, din ediţia specială. Este o seară de Ajun fantastică, plină de surprize. După un sezon în care am simţit intens magia transformărilor, mă aflu pe scenă cu un alt rol!”, a declarat Sore, potrivit Antena Stars.

Alina Pușcaș, probleme grave de sănătate

În timpul filmărilor, Alina Pușcaș a întâmpinat probleme grave de sănătate. Din nefericire, medicamentele nu și-au făcut efectul dorit, iar prezentatoarea a fost dusă de urgență la spital.

„Toată nebunia a început marţi dimineaţa când filmam, când am simţit în şold ca un junghi. Până spre seară a început să se extindă spre spate şi în faţă, în zona coastelor. Am crezut iniţial că e o durere musculară, lombară, am zis că e din cauza tocurilor, nu i-am dat importanţă.

Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, a apărut brusc, am început să mă simt rău, iar joi febră constant 40-41. Nu mai răspunde organismul la medicamentele obişnuite, aşa că am decis să plec la Spitalul Militar din Bucureşti. Am făcut febră până ieri dimineaţă, chiar dacă eram pe perfuzii. Este vorba, de fapt, de un abces pe rinichi. Nici nu am ştiut că există aşa ceva, sunt cazuri rare.”, a povestit Alina Pușcaș, pentru playtech.ro.