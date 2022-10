După 10 ani petrecuți la Antena 1, vedeta s-a mutat la concurență: „Am acceptat rapid”

Formatul „Batem palma?” este o licență internațională (Deal or No Deal) și este produs în foarte multe teritorii. Este un quiz show în care participanții au șansa unui câștig între 1 ban și 100.000 de lei. Jocul nu presupune întrebări de cultură generală sau alte skill-uri anume, ci este vorba doar de noroc.

Emisiunea va fi prezentată de Cosmin Seleși, cunoscutul actor și moderator de televiziune.

Studioul unde se filmează deja emisiunea „Batem palma?” se află la Kentauros Media, în apropiere de București. Studioul, în care predomină culoarea portocaliu, este împărțit în mai multe zone. În stânga și în dreapta sunt locurile concurenților, chiar în centru e pupitrul lui Cosmin Seleși și al jucătorului, iar în față se află ecranul cu toate sumele.

Cum se joacă Batem palma?

Emisiunea are la bază formatul internaţional Deal or no deal, distribuit de Banijay – Creative Networks şi creat de Endemol Shine.

Scopul fiecărei ediţii este ca un concurent să descopere şi să plece acasă cu o sumă cât mai mare, deschizând pe parcurs toate cutiile misterioase existente în joc. Câştigurile puse la bătaie sunt în lei, iar suma primită variază în funcţie de prestaţia concurentului pe parcursul show-ului.

Drumul unui concurent în emisiune se încheie în momentul în care acesta alege să… bată palma şi să accepte fie una dintre ofertele băncii, fie să deschidă ultima cutie aflată în joc, câştigând suma aferentă.

„Am ajuns la o vârstă în care îmi permit să fac alegeri”

Doi ani am lipsit de pe micul ecran. Dar da, am mai fost la Cătălin Măruță. După ce am aflat despre ce e vorba și ce format e, da, am acceptat rapid.(…) Am ajuns la o vârstă în care îmi permit să fac alegeri. Ce simt că e bine și că mi se potrivește fac. Ce simt că nu e bine și că nu e ok, nu fac. Eu hotărâsc pentru mine, nimeni altcineva, a declarat Cosmin Seleși pentru Libertatea.

Vestea că actorul Cosmin Seleși a plecat de la Antena 1 i-a șocat pe fanii emisiunii „Te cunosc de undeva”, din moment ce prezentatorul TV a avut o carieră longevivă de mai bine de 10 ani în cadrul trustului Intact, unde a prezentat emisiunea timp de o decadă.