Ce este Cash Out la pariuri?

Cele mai bune case de pariuri online au implementat în ultimii ani multe funcții utile, cu ajutorul cărora utilizatorii pot lua mai ușor anumite decizii. Una dintre aceste funcții este Cash Out, funcție întâlnită la majoritatea caselor de pariuri licențiate în România.

Cash Out permite încasarea unui bilet în orice moment. Astfel, jucătorul își poate asigura o parte din câștiguri sau își poate limita pierderile, având mai mult control asupra riscurilor asumate.

Butonul de Cash Out este plasat, în general, în partea de jos a biletului de pariuri. Dacă butonul este activ, pariorul își poate securiza câștigurile avute în acel moment printr-un singur click.

De menționat că la multe case de pariuri ești întrebat dacă ești sigur că vrei să dai Cash Out, după ce ai apăsat acel buton. Asta reduce riscul de a da Cash Out din greșeală, mai ales dacă te afli pe aplicația de mobil a respectivei case de pariuri.

Cum funcționează Cash Out?

Multe case de pariuri ce dispun de funcția Cash Out o activează imediat după plasarea biletului. Sigur, asta dacă funcția este disponibilă pentru tipul de pariu plasat.

La anumite agenții, înainte de startul meciului, funcția Cash Out oferă aceeași valoare ca miza plasată. Spre exemplu, dacă ai plasat 10 unități pe o opțiune de pariu, în cazul în care te răzgândești și dorești să renunți la pariu, valoarea Cash Out va fi tot 10 unități. Asta, în cazul în care cota respectivului pariu nu devine mai mare între timp.

În general însă, opțiunea de Cash Out se folosește în cazul pariurilor live. Valoarea Cash Out se modifică odată cu cota. Drept urmare, teoretic este mai greu să folosești opțiunea în timpul disputării unor puncte la tenis, volei sau chiar a unei faze la handbal sau baschet.

După cum spuneam mai sus, în cazul în care este apăsat butonul de Cash Out la un pariu live, dar cota se modifică între timp, pe ecran va apărea întrebarea dacă accepți noua valoare pentru Cash Out.

Unele case de pariuri oferă însă posibilitatea de a accepta automat măririle și micșorările de cote din momentul solicitării unui Cash Out până când banii vor sosi în cont. De obicei, timpul de așteptare între cele două acțiuni este de doar 3-5 secunde. În acest caz nu vei mai fi întrebat dacă accepți noua valoare de Cash Out, iar operațiunea va decurge mai rapid.

Piețe pe care este disponibilă funcția Cash Out

Trebuie precizat de la bun început că opțiunea de Cash Out nu este disponibilă pe toate piețele. În general, aceasta este activă în cazul pariurilor principale pe meciuri de fotbal, tenis, baschet, volei, precum și pentru alte sporturi.

Dacă se pariază însă, spre exemplu, pe numărul de cartonașe sau cornere într-un meci de fotbal, se prea poate ca opțiunea să nu fie disponibilă. Probabilitatea de a se întâmpla asta crește cu cât meciul se dispută într-o competiție mai puțin atractivă. De asemenea, cu cât casa de pariuri este mai slab cotată, cu atât sunt mai mari riscurile ca ea să nu ofere posibilitate de Cash Out chiar și pe piețe principale. Sau, dacă o oferă, să fie blocată o mare parte din meci, astfel neputând să fie folosită.

Situații în care Cash Out poate fi o soluție bună

În general, funcția Cash Out se folosește când câștigul din acel moment este mai mare decât miza plasată. Se poate folosi însă și pentru a diminua pierderea.

Pentru a se folosi funcția Cash Out în mod optim și a nu rata cel mai bun moment pentru a închide un pariu, ar fi ideal ca evenimentul/evenimentele selectat(e) pe biletul de pariuri să se regăsească pe lista de meciuri fotbal azi la tv.

Spre exemplu, se poate folosi această funcție în cazul în care se observă că echipa favorită nu joacă la capacitate maximă sau dacă jocul adversarei devine tot mai periculos odată cu trecerea timpului.

De asemenea, în cazul fotbalului, funcția de Cash Out poate fi folosită în cazul în care echipa favorită are un jucător eliminat și nu dă semne că se mai poate apropia de poarta adversă.

Cash Out este foarte utilă și în cazul biletelor multiple care mai au în așteptare doar una sau două selecții. Dacă jucătorul este mulțumit de profitul realizat până atunci, poate apăsa funcția de Cash Out. În acest fel, nu va mai avea nicio emoție în legătură cu meciurile care ar mai fi de disputat pe acel bilet.

Tipuri de Cash Out

Există mai multe tipuri de Cash Out, însă majoritatea caselor de pariuri oferă doar posibilitatea de Cash Out integral. Asta înseamnă că, odată ce este apăsat butonul de Cash Out, pariorul va primi în cont întreaga sumă avută în acel moment al jocului, iar pariul va fi închis, nemaiputând câștiga nimic în plus, indiferent de rezultatele ulterioare.

Anumite case de pariuri online oferă și posibilitatea de Cash Out parțial, pe lângă cel integral. Cash Out parțial permite jucătorului să retragă o parte din câștiguri, în vreme ce o altă parte a pariului inițial rămâne activă.

Un alt tip de Cash Out, care nu este oferit de casele de pariuri de la noi, cel puțin deocamdată, este Cash Out automat. Opțiunea permite utilizatorilor să seteze un prag de câștig sau pierdere la care pariul lor să fie închis automat.

Alternative la Cash Out

După cum menționam mai sus, nu toate casele de pariuri beneficiază de funcția Cash Out sau aceasta poate să nu fie activă pe moment. În această situație, de bun augur ar fi o contră. Asta presupune selectarea unui pronostic opus celui avut inițial. Spre exemplu, dacă pe biletul inițial s-a mizat că gazdele vor câștiga meciul, contra va fi cea conform căreia meciul se va încheia la egalitate sau vor câștigă oaspeții (opțiunea X2). Miza contrei trebuie ajustată astfel încât să fie generat profit indiferent de rezultat.