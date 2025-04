Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 aprilie 2025. Vise, năvalnice vise







8 aprilie

Pe 8 aprilie s-au născut Albert I-ul, Jacques Brel, Sonja Henie, Ian Smith, Emil Cioran, George Grigoriu, Florentin Delmar. Pe 8 aprilie, în calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfinții Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Hermas. Nimic în ”Kalendar”.

Astăzi îl pomenim cu reculegere pe cel care a fost Emil Cioran, de la a cărui naștere se împlinesc 114 ani. Declarat apatrid și ateu, eu cred altceva. Prin anii 70' când eram la Paris, probabil că m-am întâlnit cu el, ni s-au încrucișat drumurile de mai multe ori, fără să știu. Nu ne-a făcut nimeni cunoștiință, Mircea Eliade doar a spus, odată, că lui Cioran i-ar fi plăcut de mine, de ”filosofia mea de viață”.

Când ieșeam de la schimbul de noapte de la ”Le Figaro” băteam Cartierul Latin, împreună cu cei câțiva prieteni francezi, astăzi amintiri. Marele filosof român, se spune că, locuia și mai tot timpul stătea acolo, în cartierul boem, al artelor și al filosofiei.

Vedeți, doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, nicio lege organică, niciun complot antiromânesc, nu poate interzice Constituția care prevede libertatea exercitării cultului religios al nostru, al românilor. Ori, pomenirea morților, de ziua lor de naștere, este o veche tradiție religioasă românească, de la daci, luând forme noi, creștine, în prezent. Să ne bucurăm, cum făceau dacii, Emil Cioran nu mai este printre noi, dar ne veghează din ceruri!

Este un vis... da, un coșmar, ceea ce se întâmplă în prezent cu noi, cu România, cu lumea! O să deschid ochii și o să mă trezesc! Dar, realitatea este vis și visu-i realitate? Bună întrebare!

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, întotdeauna am visat mult, am visat puternic. Cu ochii deschiși, sunt un visător, recunosc, dar, mai ales, în timpul somnului. Copil fiind, visam în fiecare noapte că zbor, săream din patul meu la înălțimi amețitoare și apoi vizitam orașul meu, apoi țări și orașe străine. Dimineața mă întorceam, tot zburând, la patul meu. Auzeam un sunet foarte jos, puternic, ca o vibrație și mă trezeam în lumea aceasta. Tot când eram copil evitam să folosesc liftul. Visasem de mai multe ori că liftul luase o viteză ascendentă amețitoare ieșise prin tavanul blocului și apoi zbura ca un avion.

Visele mele erau și sunt puternice, în culori, așa de reale că uneori mă trezesc obosit și cu dureri, unde fusesem rănit în luptă.

Pentru că, la vârsta adultă, visul s-a transformat în luptă, în bătălie. Când nu mă visez în orașul meu, conduc războinici îmbrăcați în armuri ciudate, contra unor demoni și creaturi infernale, ne înfruntăm, sunt rănit, sângele îmi curge șiroaie. În noaptea următoare visul se continuă de unde rămăsese cu o noapte în urmă. Dar, nu mai zbor! Este jalnic, de multe ori încerc, dar am uitat ceva, este un sentiment penibil, neputință și durere, nu mai știu să zbor!

Am consultat psihologi, psihiatrii. Mi-au dat pilule. Visele au continuat cu și mai multă furie. În perioada pilulelor m-am trezit într-o dimineață cu bătături. Toată noaptea mersesem pe jos prin subsolurile Vaticanului, cotrobăind după o carte secretă.

Visele mi-au trecut, au fost oprite de un ”dream catcher” făcut, cu mâna lui, de ultimul mare ”medicine man” al nativilor, Starry Night. Din națiunea navajo. Regretata mea soție a studiat în State obiceiurile și istoria nativilor, la fața locului, în rezervație și i-a spus șamanului de visele mele. A, este un ”om al norilor”, a spus șamanul, este un norocos, dar știu că trăitul în două lumi obosește. Și a făcut, în două luni de zile, dream catcherul care stă atârnat, la București, deasupra patului meu. Este mare și miroase a vanilie. Acolo nu mai visez nimic.

Aici, în Prahova submontană, în pustnicia mea în rodaj, este altă poveste. Visele îmi sunt amplificate exponențial. Trăiesc adevărate romane, în lumea visului. Toți care îmi calcă umilul meu adăpost declară că visuri ca aici nu au mai avut niciodată și nicicând. Căsuța în care locuiesc a fost a unei puternice vrăjitoare. Elisabeta, soția morarului. Este o poveste veche cu ea, cu omoruri, comori ascunse și vrăji adevărate.

Când am renovat casa am descoperit în pereții ei unelte de magie și multe alte lucruri despre care este numai tăcere. Le-am lăsat acolo, protejează casa de hoți, cutremur, trăznet, incendiu, deochi, dușmănii, invidii și boli. Cea mai bună asigurare! Dar, visele...

Nu există carte, film, serial, care să întreacă visele mele. Finlandezii, de exemplu, prietenii mei din Finlanda, vin aici în Prahova submontană la ”Dream House” cum au botezat modesta mea cabană, ca să viseze și să se încarce cu energie. A venit și un radiestezist de nivelul șapte, cu ansa lui de aur, și pendulele lui, a făcut măsurătorile lui și apoi mi-a spus că au ieșit de scară, că nu a mai văzut așa ceva. Și că mă invidiază, probabil că aici este un ”portal”, în avanpostul castrului roman ”Fulmen” și lângă ”Rumi” Dava.

De câțiva ani de zile, în visele mele, mi s-a alăturat frumoasa și tânăra Vineri, moartea mea. A venit pe la spate și mi-a acoperit ochii. Ghici cine e? Am spus că nu-mi plac glumelea astea. Sunt Vineri, nu mă recunoști, tot ce știu am învățat de la tine, la fel ca și fratele meu! Vineri este o fată splendidă, foarte sexy, moartea mea cea încă tânără. Este foarte respectată în orașul viselor mele, i se spune ”Banou” și este păzită de gărzi, care se pare că au grijă și de mine. Acum poartă o rochiță verde-ghiocel, foarte scurtă, foarte decoltată și foarte mulată. Nu știu ce are în picioare, niciodată în visele mele nu am plecat ochii în jos - nu are gentuță și nici bijuterii, sau ceas. Moartea nu are nevoie de artificii, de proteze scumpe, ea este importantă prin ceea ce este și ce reprezintă.

În visul meu caut, în orașul acela extraordinar, un amestec de Occident și Orient, de trecut, prezent și viitor, ei bine, caut Ambasada României. Am rămas diplomat și lucrător de comerț exterior și în vis! Iar patriot (nu suveranist) voi fi intotdeauna, chiar dacă Bunul îmi dă dreptul de a deveni ființă de lumină.

În ultimul timp am vise din ce în ce mai violente. Străpung cu sabia mea cea lată pe un ticălos, altuia îi despic capul cu securea, unui al treilea îi scot mațele cu un falx dacic. Armele îmi apar în mâini, ca prin vis. Nu este bine, spune rațiunea mea ultragiată, ești un om al păcii, un om blând, bun, stăpânește-te, visează altceva, lebede albe, de exemplu! Vineri nu spune nimic, întoarce doar capul, iar garzile, care ne flancheaza, cu ochelari Ray-Ban și costume negre, dau din cap cu înțelegere.

M-am spovedit preotului meu confesor, există și preoți adevărați, cu har și doxă, el este unul dintre ei. S-a uitat la mine cu ochii lui mari, măriți de post și de canoane, și preotul mi-a spus: ”Radule, ceea ce faci în vis nu este păcat, păcat este că nu poți să faci în realitate, ceea ce visezi!”

Sigur, unii pot să obiecteze că visele sunt trimise de demoni, dar dacă sunt trimise de ei, de ce-i ucid în visele mele? Pe de altă parte nu în vis i s-a spus lui Iosif să aibă grijă de Iisus și nu visele le interpreta proorocul Daniel?

Aș vrea să aflu părerea domniilor voastre despre vise, dragi lupi, padawani și hobbiți, știți unde să-mi scrieți, la: dom.profesor@gmail.com. După cum știți tot ce se scrie este citit de mine, dar numai am puterea să răspund la toate. Dacă aveți noroc, primiți răspunsul meu. Așa este estetic, vorba șahului Kharim Khan-e-Zand.

Acum mă duc să caut un fim bun și vechi dintre cele două războaie mondiale, deie Domnul, ultimele să fie! Apoi o să visez ceva ce întrece orice film, sau serial. Abia aștept, noaptea este tânără și plină de promisiuni, dar pun pariu pe… orice, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 aprilie 2025

BERBEC Marți, conjunctura astrală pare să indice că mintea ta nu prea vrea să stea locului. Pare că ai avea chef de călătorii îndepărtate și de aventuri exotice, însă realitatea-i crudă: munca și proiectele par să îți ocupe tot timpul. Banii se câștigă greu și se cheltuiesc ușor. Poate dacă ai face unele eforturi pe partea organizatorică, ai mai schimba metodele de lucru și ai accepta să ceri, mai des, ajutorul, ai reuși să-ți faci timp pentru toate...

TAUR Marți, conjunctura astrală indică faptul că poți contribui la organizarea unui proiect colectiv, social, sau educațional. Flexibilitatea și creativitatea ta pot fi foarte solicitate și apreciate. Cei din jur pot avea ocazia să observe că știi să-ți ordonezi ideile și că-ți face plăcere să abordezi universuri noi, în care totul trebuie făcut de la zero. Pe seară, fie ieși în oraș ca să primești o veste bună de la un prieten, fie stai pe acasă, în ”scutecele” tale, precum struțul?

GEMENI Poziţiile planetelor din ziua de marți pot indica o zi potențial foarte încărcată, pe plan profesional, cu unele situaţii noi care pot să-ți dea unele bătăi de cap, la propriu și la figurat. Pentru una din ele, recomand antinevralgic, dar în ceea ce privește cauza, ea ar putea fi rezolvată mai ușor prin intervenția cuiva dintr-o zodie de pământ, Capricorn, sau Fecioară, cel mai probabil, doar că, poate fi nevoie să lași orgoliul deoparte și să ceri, explicit, ajutor!

RAC Influențele planetare riscă să înfierbânte imaginațiile nativilor din zodia Rac, într-o explozie de idei noi, lucruri noi obținute prin metode vechi, agitație, uneori rebeliuni. Poți preveni excesele prin disciplină și seriozitate. Fii mai preocupat să fii consecvent cu tine și cu ideile tale, decât să te abonezi la perspective sau opinii care nu rezonează cu tine. Personalitatea ta este vitrina profunzimii și adevărului tău!

LEU Marți, ziua lui Marte, trei ceasuri rele! Nu lăsa treburile neterminate, nu le amâna, fii curajos, ca orice Leu-paraleu și abordează-le frontal! Riști să te arăți puțin egocentric sau intolerant în căutarea libertății și autonomiei, așa că fii atent la așteptările partenerului tău, dacă nu vrei să fie reciproc și să te trezești, fără nicio atenționare, pe planul doi!

FECIOARĂ Marți, pare că te apropii de obiectivul tău și că nu vrei să cedezi nimic. Ascultă cu atenție micile griji ale partenerului și acesta poate îți va întoarce favorul. Astăzi, Luna te poate face mai puțin răbdător sau mai puțin grijuliu. Nervozitatea ta ar putea fi confundată cu relele intenții. Luna este puțin neliniștită, dar pare să fie, totuși, înclinată spre simpatie și ajutor reciproc. Cu răbdarea, trecem marea!

BALANŢĂ Pare că a venit momentul să profiți de momentele de liniște pentru a-ți calma tensiunile, a descoperi o anumită pace senină și a trăi mai mult în momentul prezent. Fiind mai relaxat și mai deschis față de ceilalți, cu siguranță te poți bucura mai mult de ceea ce ai obținut până acum. Stelele spun că te-ai putea sedus de excentricitatea anumitor investiții, ai putea face profituri mari acolo unde nimeni nu și-ar fi putut imagina. Partenerii tăi economici pot căuta să-ți înțeleagă metodele, dar nu prea au șanse, nici măcar dacă ai încerca să le explici.

SCORPION Propunerile de investiții care ți se pot face în acest moment pare că nu ți se par foarte coerente. Totuși, nu ar trebui să ai probleme în a face schimb de opinii pe mai multe subiecte, dar poți avea mai multe dificultăți în a găsi parteneri care să te ajute să te îmbogățești. Încearcă să nu confunzi libertarea cu răzvrătirea, dacă te arăți, mereu, Gică-contra, îți poți face singur-singurel, viața mai grea. Trebuie să înveți să te adaptezi, mai multă modestie nu strică!

SĂGETĂTOR Marți, pare că stelele te ajută să beneficiezi de toată energia de care ai nevoie pentru a îndrăzni să fii tu însuți. „Greutatea mea este iubirea”, a spus Fericitul Augustin și asta ai putea afirma și tu, astăzi. Elanul tău romantic ar putea fi recompensate, prin reciprocitate. Calitaţile zodiei, printre care spontaneitatea şi umorul, te pot ajuta, astăzi, să ai succes în domeniul profesional!

CAPRICORN Ziua de astăzi poate fi un moment bun pentru a-ți face ordine în lucruri și a-ți aranja relațiile. Conjunctura astrală poate aduce puțină lejeritate în viata de zi cu zi, pare că se dezvoltă gustul pentru frumos și plăcut, toata lumea pare să-ți dorească să inițieze sau să conserve relații echilibrate și politicoase cu ceilalți. Discuțiile în familie te pot ajuta să-ți definești mai bine viitorul material. Ascultă părerile celor apropiați! Acest lucru te poate deschide către noi idei care îți pot reda energia morală care îți poate permite să-ți duci mai departe proiectele viitoare.

VĂRSĂTOR În această zi de marți, norocul favorizat de generosul Jupiter poate veni să-ți ușureze viața cu mici detalii financiare care îți pot elibera calea. Astăzi, stelele îți pot aduce un climat ideal pentru a te reconecta cu lucrurile bune din viață, pentru a te dedica mai mult lucrurilor care-ți sunt la îndemână. Conjunctura poate stabiliza și armoniza relațiile tale către fraternitate și compromis. Lasă-te condus de acest vânt bun de restructurare din jurul tău, stelele indică faptul că nu ar trebui să ai absolut nimic de pierdut, dimpotrivă!

PEŞTI Conjunctura astrală a zilei de marți pare că sugerează că poți traversa o perioadă de decizii şi dubii! Tradițiile pot fi spulberate, punctele tale de referință cele mai solide par să fie zdruncinate de un val de nonconformism și poți să ai mari probleme dacă dorești să-ți aplici metodele obișnuite într-un climat atât de excentric, dar nu te lăsa impresionat! Peștii sunt, oricum, faimoși pentru sângele lor rece, capul sus și mergi (sau înoată…) înainte!