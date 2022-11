Probleme grave de sănătate pentru Nea Marin. Cum a aflat de ce boală suferă. A apelat la medici din toată țara

Nea Marin (64 ani) a avut, în ultima vreme, mai multe probleme de sănătate. Una dintre ele l-a trimis direct pe masa de operație. Artistul a mărturisit că nu s-a așteptat ca o asemenea afecțiune să îl bage în spital la vârsta sa.

Consultații repetate

Mai bine de un an s-a confruntat cu simptome chinuitoare, a făcut numeroase analize și a fost nevoit să meargă la medici din toată țara. În cele din urmă a primit și diagnosticul corect, iar în septembrie a fost nevoit să se opereze. „A trebuit să fac operația asta. Faptul că nu am făcut apendicită când am fost tânăr, am zis că gata, nu o să fac niciodată. În ultimul an și jumătate am avut niște dureri de abdomen. Am făcut vreo șapte-opt seturi de analize.

Toți mi-au zis că poate fi o piatră la rinichi, poate am răcit la mușchii de la burtă, că merg dimineața și înot. Nimeni nu m-a întrebat dacă am fost operat vreodată de apendicită. A trebuit să ajung în Negrești-Oaș ca un medic de acolo să-mi zică că s-ar putea să mă operez“, a povestit Nea Marin la podcastul lui Horia Brenciu.

Boală genetică

Nu a fost singura problemă de sănătate a lui Nea Marin din acest an. În ianuarie, el a ajuns pe mâna medicilor după ce a scuipat sânge. După mai multe analize și investigații radiologice, el a aflat că avea probleme în zona laringelui și a faringelui. Specialiștii i-au recomandat atunci să nu vorbească cel puțin șapte zile.

Prezentatorul are și o boală moștenită din familie. Ficatul său nu poate elimina grăsimile. Din acest motiv este nevoit să țină permanent regim. Nea Marin a mărturisit că nu a mâncat carne de porc timp de 20 de ani.

Artistul nu a fost ocolit nici de virusul COVID-19, ba chiar a ajuns să fie internat la Institutul Matei Balș din București. A făcut febră mare și a stat zece zile în izolare. După ce s-a vindecat și a ieșit din spital, el i-a sfătuit pe oameni să respecte măsurile autorităților și să aibă grijă de sănătatea lor.