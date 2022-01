Nea Marin a trecut prin clipe de coșmar! A fost la un pas de a își pierde viața. Suferă de o boală incurabilă: „Am scuipat sânge”

În urmă cu ceva vreme, Nea Marin a povestit că se confruntă cu o boală înfiorătoare. După ce Bianca Drăgușanu a povestit că o doare foarte tare în gât, dansatorul a dezvăluit detalii șocante din viața sa.

„Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, a spus Nea Mărin la acea vreme.

Nea Marin suferă de o boală incurabilă

Nea Marin a fost la sute de medici și a ajuns să își facă radiografie la plămâni pentru a afla de ce boală suferă. Acesta a aflat că are probleme în zona laringelui și a faringelui, iar specialiștii i-au recomandat să nu vorbească cel puțin 7 zile.

„N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani.

Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe dracii ăștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”, povestea Nea Marin.

A fost infectat cu COVID-19

Nea Marin nu a fost ocolit de virusul COVID-19, ba chiar a ajuns să fie internat la Institutul Matei Balș din București. Vedeta i-a sfătuit pe oameni să respecte măsurile impuse și să aibă grijă de sănătatea lor.

“După ce am fost la restaurant, la trei zile m-au luat noaptea frisoanele. Mi-am luat temperatura, 38,5. M-am dus la spital, m-am internat, am făcut testul, la 6 dimineața am primit rezultatul. Și eu, și soția pozitivi. M-am speriat. Până acolo am fost Nea Marin, dar din clipa aia… Am avut fracțiuni de secundă când am zis »bă dacă eu nu mai ies de aici sau soția sau dacă împreună».

Și cu ocazia asta le spun la toți prietenii noștri să se ferească, să aibă grijă, să poarte mască pentru că nu e de joacă. Eu am fost acolo. 10 zile m-am izolat într-o pensiune, m-am speriat.

Am rămas cu frică și cu multă energie. Energia pe care o aveam înainte e mică. Acum după COVID am mai multă energie”, a declarat Nea Marinm potrivit România TV.