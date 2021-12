Bianca Drăgușanu este în centrul unor acuzații-bombă! „Este prostituată″

La această situație s-a ajuns după ce Iulia Sălăgean a publicat un text în care spunea că Bianca Drăgușanu – la rândul ei o fostă soție de-ale lui Alex Bodi – i-ar fi spart contul de Instagram. Deranjată de aceste acuzații, dar și de jignirle lansate de rivală la adresa ei, Bianca a dezvăluit că o va da în judecată pe Iulia

„Țin să vă anunț că din nou contul meu a fost dezactivat din cauză că sunt coșmarul vieții unei frustrate care se dă mare divă pe lux și opulență, dar nu mai poate ea de contul meu. E greu tare să trăiești cu lipsa de iubire de sine și de încredere în tine. Această persoană este nimeni alta decât Bianca Drăgușanu.

Unde mai faci că am și dovada la cererea ei de a închide niște conturi de Instagram. Crăciunul este atât de minunat pentru mine și fetița mea și în niciun caz nu mi l-ai stricat, păcat că tu te ocupi cu astfel de mizerii. Asta denotă că și tu ești la fel, o mizerie″, a scris pe Facebook femeia care are o fetiță cu Alex Bodi.

După mizerie a urmat lumina în suflet

În finalul mesajului, Iulia i-a transmis Biancăi să aibă parte de lumină în suflet: „Cu toate astea, în cea de-a doua zi de Crăciun eu îți doresc multă lumină în suflet și inimă. Dumnezeu să te ierte.″

Cele două foste soții nu sunt la primul conflict dur, dar se pare că acum a fost depășită o anumită limită peste care Bianca Drăgușanu – în prezent iubita lui Gabi Bădălău – nu poate trece.

Astfel, blondina s-a consultat cu avocații și a decis să rezolve în instanță problemele cu Iulia Sălăgean. „Nu știu cine e domnișoara, nu știu cu ce se ocupă, dar cu siguranță îi va trebui o ocupație să-mi plătească niște daune pentru denigrare.

Alex Bodi a avut o soție cu probleme la DIICOT?

Fix în acest moment stau de vorbă cu un avocat pentru că nu pot ptermite oricărui personaj dubios să folosească apelative din domeniul probabil în care trăiește. Nu o cunosc, nu am o legătură, nu mă asociați.

În aceste momente se ocupă un avocat de lipsa de educație a personajului. Nu știu de ce e băgată în seamă și pe ce considerat apare ea în domeniul public? Cine e acest personaj?

Din ce știu, meseria ei făcută publică de DIICOT nu are legătură cu televiziunea. Din ce am înțeles de la DIICOT, dânsa e prostituată și are alte probleme, și alte dosare. Nu vreau să fiu asociată cu așa ceva″, a declarat Bianca pentru spynews.ro.