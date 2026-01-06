Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani

Despărțirea dintre Elena Vîșcu și CRBL continuă să atragă atenția publicului. Dansatoarea a povestit recent despre adevăratele motive care au dus la încheierea relației lor de 16 ani și despre modul în care a gestionat această perioadă dificilă.

Elena Vîșcu și CRBL au decis să își urmeze drumuri separate după mai bine de un deceniu și jumătate împreună. Elena a povestit că despărțirea nu a fost rezultatul lipsei de sentimente, ci al faptului că dorința de a continua relația nu a mai fost reciprocă. Ea a mai spus că a încercat să își salveze relația, dar că nu s-a mai putut.

„Adevărul meu e unul. Adevărul lui e altul. Dar când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții. Nu pentru că n-ai iubit. Ci pentru că celălalt a renunțat și a plecat", a transmis Elena Vîșcu, în cadrul podcastului moderat de Ioana Ginghină.

Cei doi au fost văzuți ani la rând drept un cuplu solid, însă, în ciuda aparențelor, diferențele în percepția asupra relației și prioritățile divergente au dus treptat la decizia de separare. Elena a spus că fiecare partener interpretează experiența lor comună diferit și că, uneori, chiar și dragostea nu mai poate menține o relație dacă implicarea nu este reciprocă.

Fosta soție a artistului a evidențiat că într-o despărțire, adevărul nu este niciodată unul singur: „Fiecare partener își spune povestea așa cum o simte și o înțelege, însă esențial este momentul în care unul dintre ei nu mai este dispus să lupte pentru relație.”

După încheierea căsniciei, CRBL și-a refăcut viața sentimentală și este acum implicat într-o relație cu o femeie cu 23 de ani mai tânără. Elena Vîșcu s-a mutat în Moldova cu fetița ei și încearcă să o ajute să treacă peste această perioadă dificilă.