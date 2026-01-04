Hollywoodul s-a destrămat. Cele mai neașteptate divorțuri din ultimul an

Anul 2025 a fost unul dificil pentru cuplurile de la Hollywood, cu numeroase despărțiri care au surprins publicul și presa internațională. Relații considerate solide de ani de zile s-au destrămat, aducând în prim-plan nume precum Katy Perry, Orlando Bloom, Nicole Kidman, Keith Urban, Jessica Alba și Cash Warren.

Actrița de comedie Amy Schumer și soțul ei, Chris Fischer, au decis să pună capăt căsniciei după șapte ani împreună. Amy a anunțat despărțirea pe Instagram, într-un mesaj plin de umor și ironie: „Bla bla bla, Chris și cu mine am luat dificila decizie de a pune capăt căsniciei noastre.

Ne iubim foarte mult și vom continua să ne concentrăm pe creșterea fiului nostru. Am aprecia ca oamenii să ne respecte intimitatea în acest moment. bla bla bla.” Actrița a subliniat că despărțirea nu are legătură cu zvonurile sau realizările profesionale ale soțului său.

Câștigătoarea premiului Oscar, Nicole Kidman, a depus actele pentru divorț de cântărețul Keith Urban pe 30 septembrie, după aproape 20 de ani de căsnicie. Conform informațiilor apărute în presă, decizia a fost unilaterală, iar cuplul locuia separat de la începutul verii. Vestea a venit la scurt timp după ce sărbătoreau 19 ani de căsnicie, surprinzând fanii și media internațională.

Regizorul Tim Burton și actrița Monica Bellucci, cuplu apărut pentru prima dată pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Roma în 2023, și-au confirmat separarea pe 19 septembrie. Într-un comunicat comun transmis agenției AFP, cei doi au declarat: „Cu mult respect și profundă grijă unul față de celălalt, Monica Bellucci și Tim Burton au decis să se despartă.”

La sfârșitul lunii iunie, Us Weekly a anunțat că Katy Perry și Orlando Bloom s-au despărțit, păstrând însă o relație cordială. Potrivit sursei, ruptura era previzibilă, fiind rezultatul tensiunilor acumulate în ultimele luni. Cei doi locuiau separat de când Katy era în turneu, iar despărțirea a fost una mutuală.

Actrița Jessica Alba a depus actele de divorț în februarie, după 16 ani de căsnicie cu producătorul Cash Warren. Motivul invocat a fost încetarea funcționării relației, iar despărțirea a fost mediatizată intens de presa internațională.

Anul 2025 a demonstrat că, indiferent de faimă sau aparențe, relațiile de la Hollywood rămân fragile, iar despărțirile continuă să fie un subiect de interes pentru publicul larg și presa de profil.