Monden

CRBL s-a simțit șantajat după divorț. Nu mai există cale de împăcare cu fosta

CRBL
CRBL a declarat la un podcast faptul că scandalul legat de divorțul lui l-a afectat și că s-a simțit șantajat. Declarațiile fostei sale soții au pus sub semnul îndoielii integritatea în fața fanilor.

CRBL încă are sechele

Artistul a dezvăluit că a trecut prin momente nu tocmai prielnice după divorț. ”M-am simți șantajat după divorț. Au fost moment când urmărind podcast-urile și acuzațiile rămâneam șocat de unde au venit astea.

CRBL și noua iubită

CRBL și noua iubită/ Sursa foto Instagram

Care chiar au formă de șantaj. Nu știu, poate oamenii se uită acum la mine și nu cred un cuvânt din ceea ce spun eu”, a explicat CRBL.

A dezmințit amantlâcul

Pe de altă parte cântărețul a ținut să facă lumină legat de eventualul amantlâc. ”Elena m-a acuzat că eu mă văd cu Olga de dinainte de divorț și că de asta am divorțat. Dacă ea a putut crede treaba asta, înseamnă că pe a încă o durea. Ea a crezut că facem treaba asta cu divorțul, trece o perioadă să mă duc eu așa și apoi mă duc acasă și asta e tot.

Nu mai poate fi nimic între mine și Elena și sunt convins că și ea crede treaba asta. Nici măcar de dragul Alesiei, pentru că am trăi într-o minciună, sentimente din partea mea nu mai sunt. Sigur nici din partea ei. Eu vreau să lămuresc, nu a fost o decizie pe care am luat-o eu. Doar că ea cu timpul le-a înțeles”, a mai spus artistul.

Surpriza Olga

Acesta a mai precizat că relația cu Olga care a apărut la scurtă vreme după divorț a fost o surpriză și pentru el, nu doar pentru apropiați. Cu toate acestea el a fost considerat trădător, deși în prealabil încheiase povestea cu mariajul.

Cântărețul a mai explicat că nu se mai simțea apreciat în relația cu Elena, din acest motiv s-a produs și ruptura. Cei doi ajunseseră mai mult prieteni decât iubiți.

