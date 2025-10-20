CRBL s-a simțit șantajat după divorț. Nu mai există cale de împăcare cu fosta

CRBL a declarat la un podcast faptul că scandalul legat de divorțul lui l-a afectat și că s-a simțit șantajat. Declarațiile fostei sale soții au pus sub semnul îndoielii integritatea în fața fanilor.

CRBL încă are sechele

Artistul a dezvăluit că a trecut prin momente nu tocmai prielnice după divorț. ”M-am simți șantajat după divorț. Au fost moment când urmărind podcast-urile și acuzațiile rămâneam șocat de unde au venit astea.

Care chiar au formă de șantaj. Nu știu, poate oamenii se uită acum la mine și nu cred un cuvânt din ceea ce spun eu”, a explicat CRBL.

Pe de altă parte cântărețul a ținut să facă lumină legat de eventualul amantlâc. ”Elena m-a acuzat că eu mă văd cu Olga de dinainte de divorț și că de asta am divorțat. Dacă ea a putut crede treaba asta, înseamnă că pe a încă o durea. Ea a crezut că facem treaba asta cu divorțul, trece o perioadă să mă duc eu așa și apoi mă duc acasă și asta e tot.

Nu mai poate fi nimic între mine și Elena și sunt convins că și ea crede treaba asta. Nici măcar de dragul Alesiei, pentru că am trăi într-o minciună, sentimente din partea mea nu mai sunt. Sigur nici din partea ei. Eu vreau să lămuresc, nu a fost o decizie pe care am luat-o eu. Doar că ea cu timpul le-a înțeles”, a mai spus artistul.

Acesta a mai precizat că relația cu Olga care a apărut la scurtă vreme după divorț a fost o surpriză și pentru el, nu doar pentru apropiați. Cu toate acestea el a fost considerat trădător, deși în prealabil încheiase povestea cu mariajul.

Cântărețul a mai explicat că nu se mai simțea apreciat în relația cu Elena, din acest motiv s-a produs și ruptura. Cei doi ajunseseră mai mult prieteni decât iubiți.