Monden CRBL, relație cu năbădăi cu iubita tinerică. Soacra are un cui împotriva artistului







La scurt timp după ce a divorțat de Elena, CRBL(46 de ani) și-a oficializat relația cu CRBL este în culmea Olga (23 de ani), de profesie fotomodel. Se pare că nu doar fiica coregrafului este nemulțumită de această relație, ci și mama iubitei tinerele.

CRBL are probleme cu mama iubitei sale

Recent, coregraful a spus că nu i-a cunoscut mama iubitei sale pentru că aceasta e deranjată de diferența de 23 de ani dintre ei. CRBL a povestit că mama Olgăi a fost foarte supărată pentru că el este un om divorțat și cu copil și că așteaptă să se mai liniștească puțin.

Încă nu acceptă relația lor

„Olga, ca să îi spună mamei ei că suntem împreună, ar fi trebuit să îi spună: Mamă, știi, sunt împreună cu un bărbat care are 46 de ani, este divorțat și are și un copil de 14 ani. Ei! Macerează doar informația asta ca părinte, ca mamă. Îți imaginezi imediat!

În momentul în care zici un bărbat de 46 de ani, divorțat, cu un copil… îți dai seama. Faci profilul unui bărbat din regimul „nea” sau „bre”. N-am cum să condamn treaba asta. Am încercat să stăm cât mai mult pitiți pentru a nu face rău nici acolo. Și pentru ca în direcția aia să vină informația ușor, progresiv, într-o formă de minciuni mai mici… Ceva foarte complicat, să știi.

Încă nu am cunoscut-o pe mama Olgăi. (…) A fost foarte supărată. Și acum este într-o zonă destul de… până ne cunoaștem. Acum s-au mai liniștit apele pentru că au început să vină din familie, din rude, din prieteni să-i spună: „A, păi cum, CRBL? E un artist, uite ce a făcut, eu sunt fan!”, a dezvăluit CRBL, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ce spune CRBL despre diferența de vârstă dintre ei

Coregraful a mai spus că este conștient de diferența de vârstă dintre ei doi, dar că nu îl deranjează. Acesta a declarat că el este o fire mai nebunatică și că și iubita lui este la fel. Se pare că de când este cu Olga a aflat că este și gelos.

„Evident că simt diferența de vârsta. Pentru mine oglinda nu spune 46 de ani și nu mă refer la cum arăt, eu așa mă simt. Eu am ales altceva în viață, am ales să fiu altfel. Sunt mult mai energic, eu nu simt că am 46 de ani și ar trebui să opresc toate motoarele.

Și eu sunt destul de nebun, iar Olga este la fel de nebună și se pare că nebunia asta este benefică relației noastre. Am aflat că sunt gelos, nu știam că sunt. Am descoperit la mine o formă de gelozie foarte interesantă. Sunt gelos, dar experiența îmi spune să nu fiu atât de gelos și mă lupt cu mine să înțeleg lucrurile, să văd altfel”, a mai spus artistul.