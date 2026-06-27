Dacă nu ai ajuns încă să vizitezi satele săsești din Transilvania, renumite pentru casele impunătoare și șurile transformate astăzi în puncte gastronomice locale, poți descoperi farmecul acestor locuri printr-o rețetă tradițională pregătită chiar la tine acasă. În casele sașilor, fiecare fel de mâncare era pregătit cu răbdare, din ingrediente simple, iar deserturile de casă ocupau un loc special la întâlnirile de familie.

Cornurile sunt ideale pentru micul dejun, gustarea de după-amiază sau alături de o cană de lapte ori un pahar de limonadă.

Ingredientele necesare:

500 g făină

25 g drojdie proaspătă sau 7 g drojdie uscată

250 ml lapte călduț

2 ouă

80 g zahăr

80 g untură

1 plic zahăr vanilat

coaja rasă de la o lămâie

un praf de sare

350-400 g vișine fără sâmburi, bine scurse

2-3 linguri zahăr (în funcție de cât sunt de acre)

1 lingură amidon sau pesmet fin, pentru a absorbi sucul

Într-un bol mic se dizolvă drojdia în laptele călduț împreună cu o lingură de zahăr și două linguri de făină. Se lasă la crescut aproximativ 10-15 minute, până când devine spumoasă.

Într-un vas încăpător se pune făina cernută, restul de zahăr, zahărul vanilat, sarea și coaja rasă de lămâie. Se adaugă maiaua, ouăle și untura moale.

Se frământă energic timp de 10-15 minute, până când rezultă un aluat elastic, neted și ușor nelipicios. Dacă este nevoie, se mai adaugă puțină făină sau câteva linguri de lapte.

Aluatul se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit într-un loc cald aproximativ o oră sau până când își dublează volumul.

Între timp, vișinele se amestecă cu zahărul și amidonul, astfel încât umplutura să nu lase prea mult suc în timpul coacerii.

După dospire, aluatul se împarte în două bucăți și se întinde în foi rotunde, cu grosimea de aproximativ 4-5 milimetri. Fiecare foaie se taie în triunghiuri, asemenea unei pizza

La baza fiecărui triunghi se pune câte o linguriță de umplutură cu vișine, apoi se rulează strâns spre vârf, formând cornurile. Cornurile se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând spațiu între ele. Se mai lasă la crescut încă 20-30 de minute.

Se ung cu gălbenușul amestecat cu lapte și se coc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 20-25 de minute, până când capătă o culoare aurie. După ce s-au răcit ușor, se pudrează din belșug cu zahăr pudră.

În casele sașilor din Transilvania, untura era preferată în locul untului deoarece oferea aluaturilor o textură mai fragedă și le menținea proaspete mai multe zile.