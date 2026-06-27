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Cornuri pufoase cu vișine, după o rețetă veche din Transilvania. Untura face diferența

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Cornuri pufoase cu vișine, după o rețetă veche din Transilvania. Untura face diferențaCornuri. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Dacă nu ai ajuns încă să vizitezi satele săsești din Transilvania, renumite pentru casele impunătoare și șurile transformate astăzi în puncte gastronomice locale, poți descoperi farmecul acestor locuri printr-o rețetă tradițională pregătită chiar la tine acasă. În casele sașilor, fiecare fel de mâncare era pregătit cu răbdare, din ingrediente simple, iar deserturile de casă ocupau un loc special la întâlnirile de familie.

Rețeta de cornuri cu vișine pe care merită să o încerci. De ce foloseau untura în sezonul cald

Cornurile sunt ideale pentru micul dejun, gustarea de după-amiază sau alături de o cană de lapte ori un pahar de limonadă.

Ingredientele necesare:

  • 500 g făină
  • 25 g drojdie proaspătă sau 7 g drojdie uscată
  • 250 ml lapte călduț
  • 2 ouă
  • 80 g zahăr
  • 80 g untură
  • 1 plic zahăr vanilat
  • coaja rasă de la o lămâie
  • un praf de sare
  • 350-400 g vișine fără sâmburi, bine scurse
  • 2-3 linguri zahăr (în funcție de cât sunt de acre)
  • 1 lingură amidon sau pesmet fin, pentru a absorbi sucul

Mod de preparare

Într-un bol mic se dizolvă drojdia în laptele călduț împreună cu o lingură de zahăr și două linguri de făină. Se lasă la crescut aproximativ 10-15 minute, până când devine spumoasă.

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Într-un vas încăpător se pune făina cernută, restul de zahăr, zahărul vanilat, sarea și coaja rasă de lămâie. Se adaugă maiaua, ouăle și untura moale.

Se frământă energic timp de 10-15 minute, până când rezultă un aluat elastic, neted și ușor nelipicios. Dacă este nevoie, se mai adaugă puțină făină sau câteva linguri de lapte.

aluat

aluat. Sursa foto: Freepik

Multe gospodine din Ardeal „au împrumutat” această rețetă

Aluatul se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit într-un loc cald aproximativ o oră sau până când își dublează volumul.

Între timp, vișinele se amestecă cu zahărul și amidonul, astfel încât umplutura să nu lase prea mult suc în timpul coacerii.

După dospire, aluatul se împarte în două bucăți și se întinde în foi rotunde, cu grosimea de aproximativ 4-5 milimetri. Fiecare foaie se taie în triunghiuri, asemenea unei pizza

Ultimul pas

La baza fiecărui triunghi se pune câte o linguriță de umplutură cu vișine, apoi se rulează strâns spre vârf, formând cornurile. Cornurile se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând spațiu între ele. Se mai lasă la crescut încă 20-30 de minute.

Se ung cu gălbenușul amestecat cu lapte și se coc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 20-25 de minute, până când capătă o culoare aurie. După ce s-au răcit ușor, se pudrează din belșug cu zahăr pudră.

De ce foloseau săsoaicele untura

În casele sașilor din Transilvania, untura era preferată în locul untului deoarece oferea aluaturilor o textură mai fragedă și le menținea proaspete mai multe zile.

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