Salutul „Servus”, încă folosit în Transilvania și în mai multe regiuni ale Europei Centrale, provine dintr-o formulă latină de politețe, dar nu a fost moștenit direct de români din Antichitate.

Potrivit istoricului Ioan-Aurel Pop, termenul a fost readus în circulație în epoca Renașterii de elitele germane și austriece, de unde s-a răspândit în spațiul central-european.

Într-o epocă în care formulele tradiționale de salut sunt înlocuite tot mai des de expresii scurte precum „Bună”, „Hei” sau „Pa”, cuvântul „Servus” continuă să fie auzit în Transilvania, mai ales între prieteni, colegi și persoane care se cunosc bine.

Salutul este utilizat nu doar de românii ardeleni, ci, în forme adaptate, și de maghiari, germani, austrieci, polonezi, cehi, slovaci, croați sau locuitori ai vestului Ucrainei. Această răspândire arată că „Servus” nu aparține exclusiv unei singure comunități, ci face parte din patrimoniul cultural comun al Europei Centrale.

Istoricul Ioan-Aurel Pop explică însă că originea și traseul termenului sunt mai complexe decât sugerează credința populară potrivit căreia românii l-ar fi păstrat neîntrerupt din vremea Imperiului Roman.

Cuvântul este de origine latină. Substantivul servus însemna „sclav”, „rob” sau „slujitor”. Din aceeași rădăcină provine și cuvântul românesc „șerb”, rezultat prin evoluția firească a latinei populare.

Formula modernă de salut ar proveni din expresia “Ego servus tuus sum” sau „Eu sunt servitorul tău”. Sensul real al formulei nu era acela al unei supuneri juridice, ci al disponibilității politicoase: „Sunt la dispoziția ta”, „Sunt gata să te servesc” sau „Îți sunt devotat”.

Era o formulă de curtoazie, asemănătoare expresiilor ceremonioase folosite de secole în corespondență, precum „al dumneavoastră supus servitor” sau „sluga dumneavoastră preaplecată”.

În titulatura papală medievală apare expresia latină Servus servorum Dei, adică „slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu”. Formula a fost folosită de papi pentru a exprima, cel puțin simbolic, modestia și rolul lor de slujitori ai comunității creștine.

Ioan-Aurel Pop atrage însă atenția că această titulatură ecleziastică nu trebuie confundată cu salutul „Servus”. Cele două expresii folosesc același cuvânt latin, dar au evoluat în contexte diferite.

Una dintre cele mai răspândite explicații susține că românii ar fi păstrat salutul direct din latina vorbită în Dacia romană. Ipoteza este atrăgătoare, dar, potrivit istoricului, nu este susținută de evoluția limbii.

Formula a dispărut, în mare măsură, din uzul cotidian la sfârșitul Antichității și nu a reprezentat un salut curent în Evul Mediu. Ea a fost recuperată abia în perioada Renașterii, când învățații și elitele occidentale au început să imite limba, cultura și ceremonialul Antichității greco-romane.

În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, umanismul a determinat o intensificare a studiului limbii latine în universități și pe curțile princiare ale Europei. Intelectualii încercau uneori să vorbească între ei în latină sau să folosească măcar formule consacrate din limba lui Cicero.

În acest context, nobilii și cărturarii din lumea germană, în special cei din Austria și din statele catolice ale sudului Germaniei, au început să folosească formula „Servus tuus” — „slujitorul tău”.

Expresia s-a scurtat treptat la simplul „Servus” și a devenit un salut între persoane apropiate sau aparținând unor medii sociale similare. Prin urmare, deși originea îndepărtată a cuvântului este latină, traseul său modern către Transilvania a trecut prin spațiul cultural german și austriac.

Răspândirea a fost favorizată de legăturile politice și culturale din interiorul monarhiei habsburgice, de circulația funcționarilor, militarilor, profesorilor și studenților, precum și de folosirea latinei ca limbă a administrației și a educației.

În polonă, salutul apare sub forma „serwus”, iar în maghiară sub forma „szervusz”. În Austria, Bavaria și în anumite regiuni ale Germaniei, „Servus” continuă să fie folosit atât la întâlnire, cât și la despărțire.

Româna și germana au păstrat o formă grafică apropiată de originalul latin: servus.

O altă confuzie frecventă este asocierea salutului cu Imperiul Austro-Ungar. Acest stat a existat numai între 1867 și 1918, în timp ce utilizarea modernă a formulei datează de mai demult.

„Servus” circula deja în spațiul habsburgic cu mult înainte de compromisul austro-ungar din 1867. Prin urmare, salutul nu poate fi considerat o creație a administrației dualiste și niciun simplu vestigiu al celor 51 de ani de existență ai Austro-Ungariei.

Mai corect este să fie legat de cultura central-europeană formată în perioada Renașterii, a umanismului și a Monarhiei Habsburgice.

Ioan-Aurel Pop respinge și explicația potrivit căreia românii ar fi copiat salutul exclusiv de la nobilimea maghiară.

Elitele Transilvaniei erau eterogene din punct de vedere etnic. În rândul nobilimii existau maghiari, sași, secui, croați, slovaci și persoane provenite din familii românești care dobândiseră statut nobiliar.

Acești oameni foloseau latina în documente, în educație și în administrație. Prin urmare, adoptarea formulei „Servus” nu poate fi atribuită unei singure etnii.

Românii culți din Transilvania au găsit, în plus, un motiv propriu pentru a-l conserva. Reprezentanții Școlii Ardelene, preocupați de originea latină a limbii și a poporului român, au încurajat recuperarea formelor latinești și apropierea culturală de Roma.

Astfel, un salut readus în Europa Centrală prin intermediul mediilor germanofone a putut fi însușit de românii ardeleni și ca expresie a propriei identități latine.

Transformarea semantică este semnificativă. În Antichitate și în societățile aristocratice, formula era asociată cu ierarhia: cel care o rostea se declara, simbolic, slujitorul celuilalt.

În lumea modernă, „Servus” este folosit mai ales între persoane apropiate și exprimă familiaritate, cordialitate și apartenență la aceeași comunitate.

Un cuvânt care marca inițial diferența de statut a ajuns să indice tocmai apropierea și egalitatea dintre interlocutori.

Persistența salutului poate fi explicată prin istoria multiculturală a regiunii. Transilvania a fost, timp de secole, un spațiu de întâlnire între români, maghiari, germani, armeni, evrei, slovaci, ruteni și alte comunități.

„Servus” a circulat dincolo de granițele confesionale și etnice. A putut fi folosit de un român, un maghiar sau un sas fără ca vreunul dintre ei să simtă că abandonează propria limbă. Tocmai această neutralitate culturală i-a permis să supraviețuiască schimbărilor de frontieră, dispariției imperiilor și transformărilor sociale.

În Transilvania contemporană, salutul funcționează și ca un semn discret al identității regionale. Rostirea lui poate indica o origine ardeleană, familiaritatea cu obiceiurile locale sau apartenența la cultura central-europeană.

Salutul „Servus” nu reprezintă o moștenire directă și neîntreruptă din Dacia romană și nici o invenție a Imperiului Austro-Ungar. Este o formulă latină recuperată de elitele umaniste din lumea germană și austriacă și răspândită ulterior în Europa Centrală.

Românii transilvăneni au preluat-o într-un mediu multicultural și au păstrat-o până astăzi, alături de maghiari, germani și alte popoare ale regiunii.

Astfel, „Servus” spune mai mult decât „Bună”. El poartă memoria unei Europe în care limbile, obiceiurile și identitățile s-au influențat reciproc, iar politețea a devenit, uneori, cea mai durabilă formă de patrimoniu.