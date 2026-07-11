Ardeii umpluți sunt unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești, iar rețeta diferă de la o zonă la alta. În unele sate din Ardeal, gospodinele păstrează un truc vechi pentru un sos mai gustos și mai fin: adaugă o lingură de miere în sosul de roșii, ingredient care îi oferă preparatului o aromă aparte și un gust echilibrat.

Pentru aproximativ 8-10 ardei ai nevoie de:

8-10 ardei grași potriviți

700 g carne tocată de porc sau amestec porc și vită

100 g orez

2 cepe mari

1 morcov ras

2 linguri de ulei

1 ou

pătrunjel verde tocat

sare și piper după gust

boia dulcecimbru

Pentru sos:

700 ml suc de roșii sau roșii pasate

2 linguri de pastă de tomate

2 foi de dafin

câteva boabe de piper

sare după gust

1 lingură de miere

apă sau supă, cât este nevoie

Ardeii se spală bine, se taie partea de sus și se curăță de semințe. Separat, se pregătește umplutura. Ceapa se toacă mărunt și se călește ușor în puțin ulei, până devine aurie. Se adaugă morcovul ras și se mai lasă câteva minute pe foc.

După ce legumele s-au răcit, se amestecă împreună cu carnea tocată, orezul spălat, oul, verdeața și condimentele.

Ardeii se umplu cu această compoziție, fără a presa foarte tare, deoarece orezul se va umfla în timpul fierberii.

Ardeii umpluți se pun într-o oală, apoi se adaugă sosul făcut din roșii, pastă de tomate, apă, foi de dafin și condimente.

Multe gospodine din Ardeal adaugă și o lingură de miere în sos. Acest ingredient nu transformă preparatul într-unul dulce, ci reduce aciditatea roșiilor și oferă o aromă mai fină.

Ardeii se fierb la foc mic aproximativ o oră și jumătate, până când carnea și orezul sunt bine făcute, iar sosul devine consistent.

La final, ardeii umpluți se lasă câteva minute să se odihnească înainte de servire. Sunt puși pe masă, de obicei, cu smântână și pâine proaspătă.