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Rețeta de ardei umpluți transmisă din generație în generație. Ingredientul care schimbă gustul sosului

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Rețeta de ardei umpluți transmisă din generație în generație. Ingredientul care schimbă gustul sosuluiArdei umpluți. Sursa foto: Ai
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Din cuprinsul articolului

Ardeii umpluți sunt unul dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești, iar rețeta diferă de la o zonă la alta. În unele sate din Ardeal, gospodinele păstrează un truc vechi pentru un sos mai gustos și mai fin: adaugă o lingură de miere în sosul de roșii, ingredient care îi oferă preparatului o aromă aparte și un gust echilibrat.

Ingredientele necesare pentru ardei umpluți

Pentru aproximativ 8-10 ardei ai nevoie de:

  • 8-10 ardei grași potriviți
  • 700 g carne tocată de porc sau amestec porc și vită
  • 100 g orez
  • 2 cepe mari
  • 1 morcov ras
  • 2 linguri de ulei
  • 1 ou
  • pătrunjel verde tocat
  • sare și piper după gust
  • boia dulcecimbru

Pentru sos:

  • 700 ml suc de roșii sau roșii pasate
  • 2 linguri de pastă de tomate
  • 2 foi de dafin
  • câteva boabe de piper
  • sare după gust
  • 1 lingură de miere
  • apă sau supă, cât este nevoie

Cum se prepară ardeii umpluți după rețeta gospodinelor din Ardeal

Ardeii se spală bine, se taie partea de sus și se curăță de semințe. Separat, se pregătește umplutura. Ceapa se toacă mărunt și se călește ușor în puțin ulei, până devine aurie. Se adaugă morcovul ras și se mai lasă câteva minute pe foc.

După ce legumele s-au răcit, se amestecă împreună cu carnea tocată, orezul spălat, oul, verdeața și condimentele.

Ardeii se umplu cu această compoziție, fără a presa foarte tare, deoarece orezul se va umfla în timpul fierberii.

Secretul sosului dulce pregătit în unele sate din Ardeal

Ardeii umpluți se pun într-o oală, apoi se adaugă sosul făcut din roșii, pastă de tomate, apă, foi de dafin și condimente.

Multe gospodine din Ardeal adaugă și o lingură de miere în sos. Acest ingredient nu transformă preparatul într-unul dulce, ci reduce aciditatea roșiilor și oferă o aromă mai fină.

Ardeii se fierb la foc mic aproximativ o oră și jumătate, până când carnea și orezul sunt bine făcute, iar sosul devine consistent.

La final, ardeii umpluți se lasă câteva minute să se odihnească înainte de servire. Sunt puși pe masă, de obicei, cu smântână și pâine proaspătă.

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