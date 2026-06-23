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Sirop de cireșe ca odinioară. Se prepară ușor și rezistă luni întregi

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Sirop de cireșe ca odinioară. Se prepară ușor și rezistă luni întregiCirese. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Cireșele de sezon nu au dispărut încă de pe tarabe, iar gospodinele profită de această perioadă pentru a pregăti rezerve pentru lunile reci. Un sirop concentrat de cireșe poate transforma chiar și cea mai friguroasă zi de iarnă într-o amintire dulce a verii.

Sirop de cireșe. Rețeta pas cu pas

Preparat corect și păstrat în sticle sterilizate, siropul își menține aroma și prospețimea pentru o perioadă îndelungată. Poate fi folosit pentru limonade, deserturi, clătite sau diverse băuturi răcoritoare.

Ingrediente

  • 2 kg de cireșe bine coapte
  • 1,5 kg de zahăr
  • 500 ml apă
  • zeama de la o lămâie

Mod de preparare

Cireșele se spală bine, se curăță de codițe și sâmburi, apoi se pun într-un vas încăpător. Peste fructe se adaugă apa, iar amestecul se fierbe la foc mediu timp de aproximativ 20-30 de minute, până când cireșele se înmoaie și își lasă sucul.

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Compoziția se strecoară printr-o sită fină sau prin tifon, pentru a obține un lichid limpede. Sucul rezultat se măsoară și se pune din nou la fiert împreună cu zahărul. Se amestecă periodic până când zahărul se dizolvă complet.

Cireșe

Cireșe. Sursă foto: Unsplash

Sirop de cireșe. Cum se păstrează până în sezonul rece

După ce siropul începe să clocotească, se lasă la foc mic încă 15-20 de minute. Spre final se adaugă zeama de lămâie, care ajută la păstrarea culorii și a gustului.

Siropul fierbinte se toarnă în sticle sterilizate, care se închid imediat cu capace. Recipientele se lasă să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros sau o pătură.

Depozitat într-un loc răcoros și ferit de lumină, siropul de cireșe poate fi păstrat toată iarna. După deschidere, sticla trebuie ținută la frigider. Pe lângă sirop, cireșele bine coapte pot fi transformate și în cireșată, băutura tradițională preparată din fructe, zahăr și alcool. Apreciată pentru aroma sa intensă și gustul dulce, cireșata  poate fi păstrată luni sau chiar ani.

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