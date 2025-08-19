Social Consumul de carne roșie și sănătatea mintală







Bolile cardiovasculare, principala cauză de deces la nivel mondial, au fost mult timp asociate cu consumul de carne roșie. Cu toate acestea, un studiu realizat de Universitatea de Stat din Dakota de Sud oferă o perspectivă diferită.

Samitinjaya Dhakal, profesor asistent la Facultatea de Sănătate și Științe Umane a Universității de Stat din Dakota de Sud, a descoperit că consumul de carne roșie, în cadrul unei diete de înaltă calitate, favorizează sănătatea mintală și diversitatea florei intestinale.

„Ceea ce a fost cu adevărat convingător a fost beneficiul nutrițional semnificativ pe care l-am observat la persoanele care consumau carne roșie”, a spus el. „Acest lucru sugerează că mesajul de sănătate publică nu ar trebui să se refere la eliminarea completă, ci mai degrabă la construirea unei diete de înaltă calitate în care să se încadreze carnea roșie slabă.”

Dhakal și echipa sa au utilizat datele American Gut Project, cel mai mare proiect open-source privind microbiomul. Cercetătorii pot răspunde la întrebări complexe cu ajutorul vastelor date nutriționale, microbiologice și de sănătate ale proiectului.

Pe baza dietei și a consumului de carne roșie, 4.915 adulți au fost împărțiți în patru grupuri din baza de date. Dietele individuale au fost evaluate pe o scară de la 0 la 100, utilizând Indicele de alimentație sănătoasă al Departamentului Agriculturii al Statelor Unite, care reflectă

indice de alimentație sănătoasă ridicat (peste 80) cu consum de carne roșie;

ridicat fără consum de carne roșie;

scăzut cu consum de carne roșie;

scăzut fără consum de carne roșie.

„Am observat că persoanele care urmau o dietă de înaltă calitate își mențineau o greutate sănătoasă, indiferent dacă consumau sau nu carne roșie”, a spus el. „Dar, în acest context sănătos, consumatorii de carne roșie au prezentat un beneficiu nu doar în ceea ce privește aportul de proteine, ci, mai important, în satisfacerea nevoilor lor de nutrienți esențiali pentru sănătatea creierului, precum zinc, seleniu, vitamina B12 și colină.”

Scorurile mai mari ale indicelui alimentației sănătoase, indiferent de consumul de carne, au redus tristețea, PTSD-ul și riscul de tulburare bipolară. O diversitate microbiană bogată a intestinului a fost asociată cu indici sănătoși și cu consumul de carne roșie.

„Constatările noastre susțin o abordare mai puțin rigidă a alimentației sănătoase”, a spus el. „Acestea arată că concentrarea asupra modelului alimentar general este un instrument mai puternic pentru bunăstarea pe termen lung decât eliminarea strictă a anumitor alimente.”

Reuniunea anuală a Societății Americane pentru Nutriție, Nutrition 2025, desfășurată la Orlando, Florida, a prezentat cercetarea pe 2 iunie. Rezumatul, intitulat „Includerea cărnii roșii în dietele de calitate superioară susține adecvarea nutrițională, diversitatea microbiană și sănătatea mintală, fără efecte adverse observate”, a apărut în Current Developments in Nutrition. Întreaga lucrare este în curs de revizuire de către Scientific Reports, informează medicalxpress.com.