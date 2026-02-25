Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele

Construcțiile ilegale din România vor fi impozitate la sânge cu un procent de 100%, conform unei decizii luate de Executivul condus de Ilie Bolojan. Tot la suprataxare vor intra și construcțiile care au autorizația expirată.

Două obiective urmărește Guvernul prin dublarea impoziteleor: descurajarea construcțiilor ilegale și atragerea de fonduri la buget. De asemenea, autoritățile vor să-i determine pe proprietari să-și declare clădirile care le aparțin.

Ordonanța ce a fost adoptată de Executiv extinde și cadrul legal ce vizează impozitul pe clădiri, mai ales în ceea ce privește situațiile în care o clădire este edificată și folosită fără a respecta întru totul procedurile de autorizare.

Vor fi taxate dublu clădirile construite ilegal și cele care au autorizația expirată, având la bază constatarea făcută de autorități până la data de 31 decembrie a anului anterior, conform România TV. De asemenea, impozitul va crește cu un proocent de 30% pentru fiecare 6 luni de întârziere a declarării imobilelor.

Inspecțiile vor fi făcute de autortități și cu ajutorul dronelor, imagini culese cu ajutorul sateliților sau alte mijloace tehnologice performante, conform sursei citate. Autoritățile specializate din urbanism și fiscalitate vor trebui să coopereze pentru a transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale), pentru a stabili corect impozitul.

Altfel, la începutul anului, schema de impozitare s-a schimbat astfel:

Guvernul a explicat că valoarea impozabilă nu mai este diminuată cu:

-până la 50% pentru clădiri cu vechime de peste 100 de ani;

-30% pentru clădiri între 50 și 100 de ani;

-10% pentru clădiri între 30 și 50 de ani;

-plus reducerea suplimentară de 0,10 a coeficientului pentru blocurile mari, cu regim de înălțime mai mare de trei etaje și peste opt apartamente.

„Practic, o clădire care anterior beneficia de reduceri cumulate importante ajunge să fie impozitată la o bază mult mai apropiată de valoarea standard, ceea ce explică o creștere peste nivelul mediu de ~70%”, se arată în comunicatul Guvernului de luna trecută.