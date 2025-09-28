Dudu Ionescu neagă legăturile cu Georgescu și Rusia: Le-am refuzat medaliile

Constantin Dudu Ionescu, care are o lungă carieră politică și a fost numit în 2015 consilier de stat în Administrația Prezidențială de Klaus Iohannis, a afirmat, după ce numele său a apărut recent într-un articol de presă, în contextul anchetei privind campania lui Călin Georgescu, că nu este legat de fostul candidat. „Nu vreau sa dezvolt temele ridicole legate de presupusele mele inclinatii spre spatiul rusesc”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Un articol publicat de spotmedia.ro menționează Departamentul Securității Naționale din Administrația Prezidențială, condus de Dudu Ionescu, responsabil de colaborarea cu Klaus Iohannis în elaborarea strategiei de apărare a țării.

Potrivit datelor din anchetă, această structură ar fi fost „paralizată” chiar în perioada intensificării războiului hibrid, prin care Georgescu ar fi urmărit să ajungă președinte. Sursele citate sugerează că Dudu Ionescu l-ar fi sprijinit pe Georgescu, iar acesta ar fi fost motivul pentru care a rămas singurul consilier pe care Klaus Iohannis nu l-a decorat la final de mandat.

Într-o posatre pe Facebook, Constantin Dudu Ionescu a negat orice legătură cu Rusia și Călin Georgescu. „Nu vreau sa dezvolt temele ridicole legate de presupusele mele inclinatii spre spatiul rusesc si pentru un fost candidat la presedentia tarii ( autor al unui celebru almanah umoristic „Marea renastere. Iesirea din Matrix.”) dar chestiunea acordarii de medalii si ordine necesita lamurii”, a spus acesta.

El a precizat că a refuzat medalia oferită de Iohannis, motivând că nu a dorit să semneze documentul privind condițiile GDPR.

„Pentru a le primi trebuie, printre altele evident, indeplinita si o conditie LEGALA, formala, si anume semnarea formularului GDPR. Fara completarea documentului, repet conditie legala, angajatorul nu poate propune nicio persoana pentru acordarea vreunui premiu. Este de la sine inteles ca la Administratia Prezidentiala ( angajatorul meu) se cunosteau si se cunosc mai multe date personale despre mine decat cele ce se gasesc in formularul GDPR. Eu, insa, nu am vrut sa il semnez”, a spus acesta.

El a mai spus că a primit de-a lungul timpului suficiente medalii și diplome, dar nu va accepta niciodată o distincție pentru simplul fapt că „și-a făcut datoria”.

„Norocul meu cu Comisia Europeana, inventatoarea mecanismului GDPR, care mi-a oferit motivul pentru care am putut refuza elegant, imi ziceam eu naiv, premierea de la sfarsit de mandat. Iata motivul banal pentru care am ramas fara de medalii. Le-am refuzat, pur si simplu”, a mai adăugat acesta.