Traian Băsescu: 28 septembrie va fi ziua în care o țară mică va umili Kremlinul

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că ziua de 28 septembrie 2025 va marca un moment decisiv pentru Republica Moldova și pentru raporturile de putere din regiune.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin. Să ne vedem cu bine pe 29 septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu două săptămâni, referindu-se la același scrutin, Traian Băsescu avertiza că rezultatul votului poate avea consecințe directe atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România.

„Pe 28 septembrie, seara, Putin

şi ai lui pot fi la graniţa României”, spunea atunci fostul președinte, subliniind că viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României, vor fi decisiv influenţate de opțiunile electoratului, inclusiv de voturile din diaspora.

Cetăţenii Republicii Moldova sunt chemaţi duminică la urne pentru a alege cei 101 deputaţi ai Parlamentului, unicul organ legislativ al ţării. Scrutinul este considerat valid dacă la vot se prezintă cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale, ceea ce înseamnă puţin peste un milion de cetăţeni.

Din totalul celor 32 de cereri depuse pentru înregistrarea în cursa electorală, Comisia Electorală Centrală a autorizat 22 de concurenţi electorali: 14 partide politice, patru blocuri electorale şi patru candidaţi independenţi.

Înregistrarea Partidului „Moldova Mare” a fost anulată vineri, în ultima zi a campaniei electorale, o decizie luată şi în cazul unui alt partid, Inima Moldovei, care făcea parte din unul dintre blocurile electorale autorizate, Blocul Patriotic - prorus şi principalul competitor al PAS, partidul de la guvernare. Votul a început la ora locală 7.00 şi se încheie la ora 21.00.