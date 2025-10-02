Sport

Conference League. Rakow - Universitatea Craiova. Oltenii debutează în Polonia. Ora 22.00

Conference League. Rakow - Universitatea Craiova. Oltenii debutează în Polonia. Ora 22.00sursa: Facebook
Universitatea Craiova joacă, diseară, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport și Prima Sport 1), în deplasare, cu formația poloneză Rakow Czestochowa. Este prima etapă a Conference Lague, cea de-a treia competiție intercluburi din punct de vedere al valorii.

Universitatea Craiova debutează în grupele unei competiții europene

Este debutul formației „alb-albastre” în grupele unei competiții europene. „Trebuie să avem curaj. Acesta e cuvântul de bază. Toţi suntem debutanţi şi e momentul să arătăm curaj. Altfel, cu organizarea lor defensivă impecabilă, e imposibil să plecăm cu punct sau puncte de aici”, a spus Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova.

La gazde este legitimat și fundașul central Bogdan Racovițan (25 de ani). Care a început fotbalul în Franța, la Dijon, și a mai trecut pe la FC Botoșani (2021 - 2022). De trei ani el evoluează pentru formația poloneză.

Universitatea Craiova - Rakow, echipe probabile

Rakow (3-4-2-1): Trelowski - Tudor, Racovițan, Svarnas - Adriano, Barath, Bulat, Ameyaw - Pienko, Lopez - Brunes Rezerve: Zich, Struski, Seck, Rondic, Mircetic, Repka, Makuch, Konstantoupoulos, Madrzyk Absenți: Arsenic, Kochergin, Otieno (accidentați) Antrenor Marek Papszun

CSU Craiova (3-5-2): Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Baiaram, Al-Hamlawi Rezerve: S. Lung jr, Houri, Al. Crețu, Mekvanshvili, Etim, Nsimba, L. Băsceanu, Mogos, Matei Absent: Romanchuk (accidentat), M. Rădulescu (fără drept de joc) Antrenor Mirel Rădoi

Stadion Sosnowiec Arbitru Ishmael Barbara. Asistenți Luke Portelli, James Muscat (toți din Malta) Arbitru VAR Michael Fabbri. Asistent VAR Rosario Abisso (ambii din Malta)

„Vom juca pentru a ieși din grupă”

„Abia aștept meciul, nu se întâmplă zilnic să joci la acest nivel. Nu este ceva obișnuit pentru Raków, care joacă în grupele europene abia pentru a doua oară. Aceasta este o recompensă pentru munca noastră de până acum, dar vrem mai mult și vrem să acumulăm trei puncte pentru a începe faza grupelor cu dreptul. Vom juca pentru a ieși din grupă, acesta este obiectivul nostru și, dacă îl vom realiza, vom vedea”, a spus Marek Papszun, tehnicianul gazdelor.

