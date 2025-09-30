Trupa Firma revine pe scenă: primul concert după scandalul alegerilor

Trupa Firma, una dintre cele mai cunoscute formații din scena rock alternativ românească, a susținut primul concert după perioada tensionată care a urmat implicării lor în alegerile prezidențiale. „Am cântat din nou”, a anunțat trupa.

Formația a fost aspru criticată de fani după ce și-a exprimat susținerea față de Călin Georgescu și a decis să se retragă din muzică la momentul respectiv, dar se pare că s-a răzgândit.

„Sâmbătă am cântat din nou în mijlocul vostru, după o lungă tăcere. Și a fost ca atunci, la începuturi… 🙏 Mulțumim din sufletele noastre albastre celor de la Imperium pentru chemare și vouă, celor veniți de departe, ca să ne îmbrățișați în acest răstimp neliniștit. Ați fost și sunteți lumină. Vă îmbrățișăm cu dragoste. 🤗”, a spus trupa pe Facebook.

În luna februarie, Firma a decis să-și arate sprijinul pentru Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, gest care a generat critici în mediul online. Reacțiile negative au determinat formația să anunțe retragerea din muzică, iar solistul Daniel Rocca a explicat că această decizie a venit din nevoia de intimitate, credință și relevanță artistică, fără a intra în detalii concrete.

„Călătoria noastră muzicală se încheie aici. Am plătit cu prețul intimității pentru a ajunge până la voi. Au rămas datorii, e adevărat – dar am câștigat o certitudine: nu poți forța mâna lui Dumnezeu și, cu atât mai puțin, nu-I poți jefui Tăria.

Prostituția – simbolică sau literală – pare să fi devenit prețul cerut pentru relevanță în acest prezent continuu, ce se vrea și etern. Și totuși, pentru a fi, a trăi sau doar a supraviețui – după moștenirea și menirea fiecăruia – nu prostituția este vitală.”, a spus Daniel Rocca, solist Firma.

Rocca a explicat și legătura dintre artă, credință și moralitate. „Dumnezeu își hrănește creația fără părtinire, oferindu-i tot ce-i este cu adevărat necesar. Stau mărturie cerșetorii sinceri și veritabili, care au refuzat prostituția și cărora nici prin gând nu le trece să spună ori să scrie povești. Cu gândul la România, niciodată mai presus de Mântuitorul ei.”

Tot scandalul a pornit la începutul anului, când trupa a distribuit pe Facebook o fotografie cu Călin Georgescu la intrarea în Parchetul General, însoțită de mesajul: „Suntem alături de Călin Georgescu”. Gestul a stârnit controverse și nemulțumiri în rândul fanilor, iar concertul programat pentru 1 martie a fost anulat. De asemenea, trupa a retras de la vânzare albumul „Poezii alese, vol. 1”.

La momentul respectiv, fanii trupei au spus că sunt extrem de dezamăgiți de artiști și că nu se așteptau să susțină un candidat care nu încurajează drumul pro european. Aceștia au anunțat că nu vor mai merge la niciun concert al trupei și că ar trebui să își ceară scuze în fața fanilor.