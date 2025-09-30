Călin Georgescu, prima înfățișare în procesul pentru propagandă legionară

Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, se prezintă astăzi la Judecătoria Sectorului 1, în cadrul procedurii de cameră preliminară, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

UPDATE 09:59: Potrivit Antena 3, avocatul lui Călin Georgescu va cere întoarcerea dosarului la Parchet pe motiv ca probele procurorilor nu sunt solide.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Procesul deschis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizează declarații și acțiuni publice ale politicianului, desfășurate între anii 2020 și 2025.

Potrivit rechizitoriului, Georgescu ar fi promovat în mod repetat idei și concepții fasciste, legionare și xenofobe. Printre datele menționate se află momente distincte: 16 iunie 2020, septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025.

Anchetatorii consideră că aceste declarații și acțiuni au depășit limita libertății de exprimare, intrând în zona infracțională prevăzută de Codul penal.

Parchetul General a transmis că dosarul vizează inclusiv „glorificarea excesivă a trecutului istoric, ultranaționalismul populist și cultul mareșalului Ion Antonescu”.

Aceste elemente au fost identificate în discursurile și aparițiile publice ale lui Călin Georgescu, unele fiind transmise în spațiul mediatic sau publicate pe rețelele sociale.

Oficialii din Ministerul Public au arătat că astfel de manifestări reprezintă un pericol pentru ordinea democratică și pentru principiile statului de drept, motiv pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Din 26 februarie 2025, Georgescu se află sub control judiciar. Măsura include interdicția de a părăsi teritoriul României fără permisiunea autorităților judiciare. Totodată, politicianul are restricția de a publica pe rețelele sociale materiale care ar putea fi încadrate ca având caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Această condiție a fost impusă în contextul acuzațiilor formulate de procurori, care au atras atenția asupra faptului că platformele online reprezintă unul dintre principalele canale prin care mesajele extremiste ajung în spațiul public.

Numele lui Călin Georgescu apare și într-un alt dosar instrumentat de Parchetul General, în care este acuzat de complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acest caz este legat de ancheta privind tentativa de destabilizare a instituțiilor statului, alături de Horațiu Potra și de grupul său de mercenari.

Potrivit rechizitoriului, acțiunile vizau deturnarea unor proteste organizate la finalul anului 2024, prin infiltrarea de persoane antrenate pentru a provoca violențe. Procurorii susțin că aceste planuri se încadrau într-o strategie mai amplă de tip război hibrid.

Horațiu Potra, alături de fiul său, Dorian, și nepotul Alexandru, a fugit din România după izbucnirea scandalului, dar a fost ulterior capturat în Emiratele Arabe Unite. În prezent, cei trei așteaptă procedurile legale de extrădare.