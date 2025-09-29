Călin Georgescu nu renunță: Perioada de tăcere nu înseamnă o retragere din politică
- Raluca Dan
- 29 septembrie 2025, 21:51
Călin Georgescu a declarat, după ce anunțase anterior că se retrage din viața politică, că „tăcerea nu înseamnă retragere”, ci reprezintă o perioadă de analiză atentă înainte de a acționa. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi”, a spus fostul candidat la prezidențiale, la Gândul Live.
Georgescu: „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras”
Fostul candidat la prezidențiale a precizat la Gândul Live că „perioada de tăcere” nu înseamnă o retragere din spațiul public.
„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi. Nu există altă cale” a spus Georgescu.
Georgescu a vorbit despre reperele care au stat la baza discursului său public: „Nu m-am uitat cu ură înainte la adversari, ci înapoi cu iubire la poporul român care suferă. Această suferință te întristează, dar te și mobilizează”.
Fostul candidat la prezidențiale își păstrează poziția neutră
El a subliniat că „cel mai important lucru este să faci bine”, amintind exemplul lui Constantin Brâncoveanu - „binele în tăcere” - și un principiu pe care l-a citat din Abraham Lincoln: „Puterea guvernului vine din conștiința celor guvernați.”
Georgescu a spus că l-a interesat „România care creează, nu cea care cerșește”, menționând că își păstrează o poziție neutră și neafiliată politic, dar nu exclude acțiuni publice după această etapă de evaluare.
Contextul declarațiilor
După ce Curtea Constituțională a României i-a respins candidatura la prezidențialele din 2025, Georgescu anunțase că își „încheie implicarea activă în procesul politic” și că va rămâne doar „observator pasiv”. Declarațiile recente arată însă o nuanțare a acelei poziții: tăcerea a reprezentat o pauză de analiză, nu un pas înapoi definitiv.
La final, Georgescu a transmis un mesaj celor care l-au „trădat”. „Le mulțumesc celor care m-au trădat – m-au întărit; celor care m-au jignit – m-au înălțat; și celor care m-au lovit – m-au ridicat”, a mai spus acesta.
