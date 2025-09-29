Călin Georgescu nu renunță: Perioada de tăcere nu înseamnă o retragere din politică

Călin Georgescu a declarat, după ce anunțase anterior că se retrage din viața politică, că „tăcerea nu înseamnă retragere”, ci reprezintă o perioadă de analiză atentă înainte de a acționa. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi”, a spus fostul candidat la prezidențiale, la Gândul Live.

Fostul candidat la prezidențiale a precizat la Gândul Live că „perioada de tăcere” nu înseamnă o retragere din spațiul public.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi. Nu există altă cale” a spus Georgescu.

Georgescu a vorbit despre reperele care au stat la baza discursului său public: „Nu m-am uitat cu ură înainte la adversari, ci înapoi cu iubire la poporul român care suferă. Această suferință te întristează, dar te și mobilizează”.

El a subliniat că „cel mai important lucru este să faci bine”, amintind exemplul lui Constantin Brâncoveanu - „binele în tăcere” - și un principiu pe care l-a citat din Abraham Lincoln: „Puterea guvernului vine din conștiința celor guvernați.”

Georgescu a spus că l-a interesat „România care creează, nu cea care cerșește”, menționând că își păstrează o poziție neutră și neafiliată politic, dar nu exclude acțiuni publice după această etapă de evaluare.

După ce Curtea Constituțională a României i-a respins candidatura la prezidențialele din 2025, Georgescu anunțase că își „încheie implicarea activă în procesul politic” și că va rămâne doar „observator pasiv”. Declarațiile recente arată însă o nuanțare a acelei poziții: tăcerea a reprezentat o pauză de analiză, nu un pas înapoi definitiv.

La final, Georgescu a transmis un mesaj celor care l-au „trădat”. „Le mulțumesc celor care m-au trădat – m-au întărit; celor care m-au jignit – m-au înălțat; și celor care m-au lovit – m-au ridicat”, a mai spus acesta.