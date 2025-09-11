Gabriel Boldici de la U Craiova a făcut infarct. I s-a montat un stent, iar starea sa este stabilă
- Cristi Buș
- 11 septembrie 2025, 12:19
Fostul mare portar Gabriel Boldici, legendă a Universității Craiova și parte din celebra generație „Craiova Maxima”, a trecut prin momente dificile după ce a suferit un infarct miocardic.
Din fericire, clubul oltean a anunțat joi că starea sa este stabilă și că se află în afara oricărui pericol. Fostului mare portar i s-a montat un stent.
Comunicatul emis de Universitatea Craiova
Prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial și pe rețelele sociale, Universitatea Craiova și-a exprimat solidaritatea față de fostul goalkeeper:
„Clubul Universitatea Craiova este alături de fostul goalkeeper, Gabi Boldici, şi îi transmite multă putere şi sănătate în aceste momente. Fostul portar al Ştiinţei a trecut printr-un episod delicat, suferind un infarct, însă, din fericire, se află acum în afara oricărui pericol. Îi dorim o recuperare cât mai rapidă şi îl aşteptăm alături de noi pe stadion!”
Mesajul clubului a fost primit cu emoție de suporterii olteni, care au transmis sute de mesaje de susținere pentru unul dintre cei mai apreciați portari din istoria echipei.
Gabriel Boldici, o carieră de excepție în tricoul „Științei”
Gabriel Boldici s-a născut pe 28 martie 1957 la Craiova și este considerat unul dintre portarii reprezentativi ai fotbalului românesc din anii ’70-’80.
🔹 A început fotbalul la grupele de copii și juniori ale Universității Craiova, trecând prin toate etapele: tineret și apoi echipa mare, unde a debutat la doar 19 ani.
🔹 Rivalitatea sa cu Silviu Lung, unul dintre cei mai mari portari ai României, a fost una legendară și a marcat istoria Craiovei Maxima, echipa care făcea istorie în competițiile europene.
🔹 A evoluat pentru Universitatea Craiova până în 1993, cu o scurtă pauză între 1985 și 1988, când a apărat pentru Chimia Râmnicu Vâlcea și Electroputere Craiova.
Performanțe remarcabile ale lui Gabriel Boldici
Palmaresul lui Gabriel Boldici este unul impresionant:
-
3 titluri de campion național cu Universitatea Craiova – 1980, 1981 și 1991
-
Parte din generația de aur a „Craiovei Maxima”, echipa care a făcut istorie în Cupa UEFA
-
Peste 200 de meciuri disputate în prima ligă
A fost unul dintre portarii care au contribuit decisiv la ascensiunea clubului, fiind cunoscut pentru reflexele sale rapide, plasamentul impecabil și curajul în duelurile unu-la-unu.
Gabriel Boldici, de la portar la antrenor
După retragerea din activitatea de jucător, Gabriel Boldici și-a continuat cariera în fotbal ca antrenor secund și antrenor cu portarii. A activat la:
-
Universitatea Craiova
-
Steaua București
-
Echipa națională a României
Experiența sa vastă și profesionalismul i-au adus respectul generațiilor de portari pe care le-a pregătit, fiind recunoscut pentru atenția la detalii și abordarea modernă a antrenamentelor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.