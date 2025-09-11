Sport Gabriel Boldici de la U Craiova a făcut infarct. I s-a montat un stent, iar starea sa este stabilă







Fostul mare portar Gabriel Boldici, legendă a Universității Craiova și parte din celebra generație „Craiova Maxima”, a trecut prin momente dificile după ce a suferit un infarct miocardic.

Din fericire, clubul oltean a anunțat joi că starea sa este stabilă și că se află în afara oricărui pericol. Fostului mare portar i s-a montat un stent.

Prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial și pe rețelele sociale, Universitatea Craiova și-a exprimat solidaritatea față de fostul goalkeeper:

Mesajul clubului a fost primit cu emoție de suporterii olteni, care au transmis sute de mesaje de susținere pentru unul dintre cei mai apreciați portari din istoria echipei.

Gabriel Boldici s-a născut pe 28 martie 1957 la Craiova și este considerat unul dintre portarii reprezentativi ai fotbalului românesc din anii ’70-’80.

🔹 A început fotbalul la grupele de copii și juniori ale Universității Craiova, trecând prin toate etapele: tineret și apoi echipa mare, unde a debutat la doar 19 ani.

🔹 Rivalitatea sa cu Silviu Lung, unul dintre cei mai mari portari ai României, a fost una legendară și a marcat istoria Craiovei Maxima, echipa care făcea istorie în competițiile europene.

🔹 A evoluat pentru Universitatea Craiova până în 1993, cu o scurtă pauză între 1985 și 1988, când a apărat pentru Chimia Râmnicu Vâlcea și Electroputere Craiova.

Palmaresul lui Gabriel Boldici este unul impresionant:

3 titluri de campion național cu Universitatea Craiova – 1980, 1981 și 1991

Parte din generația de aur a „Craiovei Maxima” , echipa care a făcut istorie în Cupa UEFA

Peste 200 de meciuri disputate în prima ligă

A fost unul dintre portarii care au contribuit decisiv la ascensiunea clubului, fiind cunoscut pentru reflexele sale rapide, plasamentul impecabil și curajul în duelurile unu-la-unu.

După retragerea din activitatea de jucător, Gabriel Boldici și-a continuat cariera în fotbal ca antrenor secund și antrenor cu portarii. A activat la:

Universitatea Craiova

Steaua București

Echipa națională a României

Experiența sa vastă și profesionalismul i-au adus respectul generațiilor de portari pe care le-a pregătit, fiind recunoscut pentru atenția la detalii și abordarea modernă a antrenamentelor.