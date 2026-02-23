Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii

Un proiect legislativ propune acordarea unui concediu special plătit de 10 zile pentru angajații care au trecut prin violență domestică sau sexuală, inclusiv pentru părinții copiilor afectați. Inițiativa este în dezbatere parlamentară.

Un proiect legislativ depus recent în Parlament vizează acordarea unui concediu plătit suplimentar de zece zile pentru angajații care au trecut prin fapte grave de violență.

Inițiativa, susținută de mai mulți parlamentari AUR, are ca scop sprijinirea persoanelor afectate și oferirea timpului necesar pentru recuperare.

Măsura se adresează atât victimelor directe ale violenței domestice sau sexuale, cât și părinților ai căror copii minori au fost supuși unor traume similare. Concediul special nu ar fi tratat ca unul obișnuit, ci ca o perioadă dedicată refacerii emoționale și accesării serviciilor medicale, psihologice sau juridice.

Potrivit proiectului, angajații ar putea folosi zilele suplimentare fracționat, în funcție de necesități. Aceasta ar permite programarea vizitelor la medici sau consilieri și rezolvarea demersurilor administrative fără a afecta continuitatea muncii. Scopul este să ofere sprijin concret în momente critice, fără riscul pierderii veniturilor sau al locului de muncă.

Inițiatorii proiectului subliniază că, în prezent, multe victime amână solicitarea de ajutor din teama că absențele ar putea avea repercusiuni profesionale. Noua reglementare ar crea cadrul legal pentru a preveni această situație.

Proiectul prevede și responsabilități clare pentru angajatori. Aceștia vor putea solicita documente care să ateste situația invocată, însă nu imediat, ci în termen de maximum 20 de zile de la revenirea angajatului la serviciu. Documentele trebuie prezentate într-un interval rezonabil, adaptat posibilităților reale ale angajatului.

Confidențialitatea informațiilor este un element central al măsurii. Angajatorii trebuie să protejeze datele și actele depuse, fără a le dezvălui colegilor sau terților.

Proiectul propune completarea Codului muncii (Legea nr. 53/2003) prin introducerea unui articol nou care să reglementeze explicit acest drept. Dacă va fi adoptat, România ar acorda pentru prima dată un concediu special destinat victimelor violenței.

Inițiatorii susțin că măsura ar încuraja accesarea sprijinului medical și juridic la timp și ar reduce presiunea asupra angajaților traumatizați, care în prezent trebuie să folosească concediul de odihnă sau să absenteze fără motiv oficial.