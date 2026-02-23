Social

Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii

Comentează știrea
Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatoriiConcediu medical. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un proiect legislativ propune acordarea unui concediu special plătit de 10 zile pentru angajații care au trecut prin violență domestică sau sexuală, inclusiv pentru părinții copiilor afectați. Inițiativa este în dezbatere parlamentară.

Un proiect legislativ depus recent în Parlament vizează acordarea unui concediu plătit suplimentar de zece zile pentru angajații care au trecut prin fapte grave de violență.

Concediu special de 10 zile

Inițiativa, susținută de mai mulți parlamentari AUR, are ca scop sprijinirea persoanelor afectate și oferirea timpului necesar pentru recuperare.

Măsura se adresează atât victimelor directe ale violenței domestice sau sexuale, cât și părinților ai căror copii minori au fost supuși unor traume similare. Concediul special nu ar fi tratat ca unul obișnuit, ci ca o perioadă dedicată refacerii emoționale și accesării serviciilor medicale, psihologice sau juridice.

Documente ascunse, datorii și taxe. Ce trebuie să verifici când cumperi o locuință
Documente ascunse, datorii și taxe. Ce trebuie să verifici când cumperi o locuință
Prognoza meteo, 23 februarie. Vremea se încălzește ușor, dar precipitațiile persistă în mai multe regiuni
Prognoza meteo, 23 februarie. Vremea se încălzește ușor, dar precipitațiile persistă în mai multe regiuni

Cum ar putea fi folosite de români cele 10 zile libere

Potrivit proiectului, angajații ar putea folosi zilele suplimentare fracționat, în funcție de necesități. Aceasta ar permite programarea vizitelor la medici sau consilieri și rezolvarea demersurilor administrative fără a afecta continuitatea muncii. Scopul este să ofere sprijin concret în momente critice, fără riscul pierderii veniturilor sau al locului de muncă.

Inițiatorii proiectului subliniază că, în prezent, multe victime amână solicitarea de ajutor din teama că absențele ar putea avea repercusiuni profesionale. Noua reglementare ar crea cadrul legal pentru a preveni această situație.

Concediul medical.

Solicitare concediu medical. Sursa foto: Arhiva EVZ

Concediu special de 10 zile pentru români. Obligațiile angajatorului

Proiectul prevede și responsabilități clare pentru angajatori. Aceștia vor putea solicita documente care să ateste situația invocată, însă nu imediat, ci în termen de maximum 20 de zile de la revenirea angajatului la serviciu. Documentele trebuie prezentate într-un interval rezonabil, adaptat posibilităților reale ale angajatului.

Confidențialitatea informațiilor este un element central al măsurii. Angajatorii trebuie să protejeze datele și actele depuse, fără a le dezvălui colegilor sau terților.

Context legislativ și perspective

Proiectul propune completarea Codului muncii (Legea nr. 53/2003) prin introducerea unui articol nou care să reglementeze explicit acest drept. Dacă va fi adoptat, România ar acorda pentru prima dată un concediu special destinat victimelor violenței.

Inițiatorii susțin că măsura ar încuraja accesarea sprijinului medical și juridic la timp și ar reduce presiunea asupra angajaților traumatizați, care în prezent trebuie să folosească concediul de odihnă sau să absenteze fără motiv oficial.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:12 - Trump ia în calcul o intervenție militară în Iran, urmată de un posibil atac la scară largă. The New York Times
08:01 - Concediu special de 10 zile, propus prin lege. Ce obligații au angajatorii
07:55 - Candidații pentru funcția de procuror general și adjunct susțin interviuri la Ministerul Justiției. Programul complet
07:49 - Senatul dezbate moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe pentru Acordul UE - Mercosur
07:43 - TVA și alte taxe în 2026. Ce scenarii ia în calcul Ministerul Finanțelor
07:32 - Taurul investește, Vărsătorul visează, Capricornul numără. Cine râde la final de săptămână

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale