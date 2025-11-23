Comercianţii care refuză clienților înlocuirea produselor defecte, amendați. Nicuşor Dan a promulgat legea

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a promulgat legea care prevede amenzi între 5.000 şi 25.000 de lei pentru comercianţii care nu înlocuiesc produsele achiziţionate atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în cel mult 30 de zile de la cumpărare. „Această modificare asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie”, a anunţat Nicuşor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook.

Acesta a mai declarat că modificarea „asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege şi întăreşte protecţia consumatorilor”.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe 29 octombrie proiectul de lege care stabileşte că refuzul vânzătorului de a înlocui un produs neconform este considerat contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 25.000 de lei.

Potrivit iniţiatorilor, legea prevede: „consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice”, dar, din păcate, aceasta nu a dispus şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la aceste prevederi, respectiv refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform, în termenul stipulat de lege”.

Iniţiatorii proiectului explicau că lipsa unei sancţiuni generează în practică numeroase refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme.

„Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi”, afirmau aceștia.