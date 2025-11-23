Jandarmeria Capitalei a aplicat amenzi de zeci de mii de lei la meciul FCSB - Petrolul Ploiești

Jandarmeria Capitalei a anunțat, sâmbătă seară, că la meciul FCSB - Petrolul Ploiești au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 35.700 de lei.

Dintre acestea, două sancțiuni în valoare totală de 30.000 de lei au fost aplicate organizatorului meciului, iar o amendă de 5.000 de lei a vizat firma de pază și protecție, care nu și-a respectat obligațiile.

De asemenea, jandarmii au întocmit cinci acte de sesizare a organelor de urmărire penală potrivit legii care reglementează materiile explozive, iar un al șaselea act a fost transmis în baza legislației privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

FCSB și Petrolul au încheiat la egalitate în etapa a 17-a, scor 1-1. Roș-albaștrii au intrat în avantaj la pauză, după un gol marcat de Alexandru Stoian. Imediat după pauză, Petrolul a restabilit rapid scorul. În acest context, campioana riscă să piardă puncte în lupta pentru play-off.

La finalul meciului de pe Arena Națională, Gigi Becali a declarat că este pentru prima dată, de când se află în fotbal, când simte că nu mai are la ce să spere.

„Am tot sperat, am sperat ani la rând, dar de 25 de ani, pentru prima dată, eu nu mai sper la nimic. Nu mai văd niciun viitor la echipa asta. Când ai 1-0, în minutul 10, și când ești în situația în care ești, trebuie să distrugi adversarul”, a spus Gigi Becali, după meci.

Elias Charalambous a afirmat că este foarte nemulțumit de faptul că echipa nu a reușit să înscrie și al doilea gol, care ar fi putut mări avantajul și, posibil, să asigure victoria.

„Adersarul a șutat de la 30 de metri și a marcat, noi am ratat. Mă cunoașteți. Nu o să vin aici să caut scuze. E clar, dacă marcam al doilea sau al treilea gol, câștigam. Dacă am acordat șanse adversarului, am remizat. Credeți că e lipsă de concentrare când adversarul șutează de la 30 de metri? Nu cred asta. Nu e vorba de psihic. Am vorbit cu jucătorii, le-am zis că trebuie să marcăm. Ne-am creat șanse, dar trebuie să fim mai concentrați”, a spus antrenorul.