Meci catastrofal pentru Liverpool. Eșec la scor de neprezentare cu Nottingham. Barcelona s-a distrat cu Bilbao

FC Liverpool a fost zdrobită, azi, pe teren propriu, de Nottingham Forest, scor 0-3, într-o partidă din etapa a 12-a a Premier League. Murillo (33), Nicolo Savona (46) și Morgan Gibbs-White (78) au marcat pentru o victorie de senzație a oaspeților.

Campioana en-titre are probleme uriașe în acest sezon, în care a înregistrat șase eșecuri și șase victorii în campionat. „Roș-albii” sunt pe locul al 11-lea în clasament cu 18 puncte, la 8 distanță de lidera Arsenal, care are un meci mai puțin disputat.

Chelsea s-a impus în deplasarea de la Burnely, scor 2-0, goluri înscrise de Pedro Neto (37) și Enzo Fernandez (88). Londonezii sunt pe 2 în clasament cu 23 de puncte.

Bournemouth – West Ham United 2-2 (Tavernier 69 penalti, Enes Unal 81 / C. Wilson 11, 35)

Brighton – Brentford 2-1 (Welbeck 71, Hinshelwood 84 / Igor Thiago 29 penalti)

Fulham – Sunderland 1-0 (Raul Jimenez 84)

FC Liverpool – Nottingham Forest 0-3 (Murillo 33, Savona 46, Gibbs-White 78)

Wolverhampton – Crystal Palace 0-2 (Daniel Munoz 63, Yeremy Pino 69).

Azi, la revenirea pe „Nou Camp”, FC Barcelona a zdrobit-o pe Athletic Bilbao, scor 4-0, în etapa a 13-a a Primerei Division. Golurile catalanilor au fost reușite de Robert Lewandowski (4), Ferran Torres (45+3 și 90) și Fermin Lopez (48). Oihan Sancet, de la oaspeți, a văzut cartonașul roșu în minutul 54. Barcelona a urcat pe prima poziție, cu un total de 31 de puncte, tot atât cât are și rivala Real Madrid, dar echipa din capitala Spaniei are un joc mai puțin disputat.

În Bundesliga, Bayern Munchen a trecut fără probleme de Freiburg, scor 6-2, iar Borrusia Dortmund a remizat spectaculos cu Stuttgart, scor 3-3.

Heidenheim – Borussia Monchengladbach 0-3 (Diks 45+1 penalti, Tabakovic 55, Machino 76)

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 3-3 (Emre Can - 34 penalty, Beier 41, Adeyemi 89 / Deniz Undav 47, 71, 90+1)

Augsburg – Hamburger SV 1-0 (A. Kade 76)

Bayern Munchen – Freiburg 6-2 (L. Karl 22, Olise 45+2, 84, Upamecano 55, Kane 60, N. Jackson 78 / Suzuki 12, Manzambi 17)

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1-3 (Vavro 57 / J. Hofmann 9, Tapsoba 24, Tillman 33).