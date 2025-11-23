De la producție artizanală, la o fabrică automatizată. Cum a reușit Faunus Plant să se impună pe piața suplimentelor alimentare

Cu aproape cinci decenii de activitate, compania Faunus Plant, din comuna Poienii de Jos, județul Bihor, este unul dintre cei mai longevivi producători locali de suplimente alimentare. Mica afacere de familie nu doar a reușit să se mențină pe o piață din ce în ce mai competitivă, care a început să fie dominată de jucători internaționali, ci s-a impus chiar cu produse proprii, premiate la nivel național.

Secretul longevității și al rezultatelor solide obținute de producătorul de suplimente alimentare Faunus Plant constă în găsirea unui echilibru între tradiție și inovație. De altfel, în opinia lui Flaviu Matei, general managerul companiei, aceasta este și principala provocare: „să păstrăm autenticitatea formulelor din plante, cu ingrediente curate și eficiență dovedită, dar să le aducem în pas cu standardele actuale de calitate, siguranță și performanță.”

Trecerea de la producția artizanală din satul Poienii de Jos la o unitate modernă, certificată ISO 22000 de TÜV Austria, a reprezentat o etapă definitorie pentru evoluția companiei. Procesul de transformare a însemnat nu doar investiții în tehnologie și infrastructură, ci și în oameni, în formarea unei echipe care înțelege că știința și natura pot lucra împreună.

„În ultimii ani, am crescut semnificativ nivelul de standardizare, capacitatea de producție și gradul de automatizare, astfel încât să putem răspunde cererii tot mai mari din piață, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea. Această transformare ne permite astăzi să păstrăm esența Faunus Plant – respectul pentru natură și pentru plantele medicinale – într-o formă modernă, sigură și constantă, pe care consumatorii o pot recunoaște și aprecia în fiecare produs”, explică Flaviu Matei în cadrul unui interviu acordat cu ocazia includerii companiei în „Top Performeri din sănătate”, ediția 2025.

Este o evoluție care a ajutat la consolidarea principalului avantaj al companiei din județul Bihor pe piață - combinația dintre experiența autentică în fitoterapie, controlul integral al procesului de producție și calitatea ingredientelor folosite.

„Lucrăm cu plante medicinale românești, din care realizăm propriile extracte, dar și cu furnizori internaționali de extracte standardizate, selectați după criterii stricte de siguranță și certificare. Această dublă sursă – locală și globală – ne oferă libertatea de a formula produse echilibrate, eficiente și stabile, care îmbină principiile tradiționale ale fitoterapiei cu standardele moderne ale industriei nutraceutice”, explică managerul.

Pentru a putea evolua și atinge standardele dorite de calitate, Faunus Plant a dezvoltat o nouă unitate de producție la Oradea. Fabrica reunește linii moderne dedicate suplimentelor lichide, capsulelor și pulberilor funcționale, laboratoare proprii pentru controlul calității și un centru logistic performant, capabil să susțină distribuția rapidă și sigură a produselor. „Dincolo de partea tehnică, acest proiect reprezintă o etapă de maturitate pentru brandul Faunus Plant. Înseamnă trecerea la un nou nivel – acela în care tradiția și știința se întâlnesc într-un spațiu modern, creat pentru a garanta calitate constantă, inovație și încredere”, concluzionează Flaviu Matei.