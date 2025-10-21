Austria trimite acasă un cetățean afgan condamnat, marcând reluarea deportărilor

Austria a efectuat marți prima deportare a unui cetățean afgan în Kabul de la preluarea puterii de către talibani în 2021. Această acțiune marchează o etapă semnificativă în politica de imigrație a guvernului austriac, care a reluat deportările către Afganistan în urma unor negocieri cu regimul taliban.

Bărbatul deportat are 31 de ani și a fost condamnat pentru agresiune sexuală și vătămare corporală gravă, petrecând patru ani în închisoare în Austria.

El a fost transportat la Kabul prin Istanbul, însoțit de ofițeri de poliție austriaci Brussels Signal.

Potrivit Ministerului de Interne austriac, deportările vor continua, iar autoritățile lucrează pentru a implementa aceste măsuri în mod constant și eficient.

Cancelarul austriac, Christian Stocker, a subliniat:

„Austria trimite un mesaj clar: toleranță zero față de cei care au pierdut dreptul de a rămâne prin infracțiuni”.

De asemenea, el a menționat că Ministerul de Interne pregătește noi deportări. Această politică face parte dintr-un efort mai amplu de a combate imigrarea ilegală și de a răspunde preocupărilor legate de securitate.

În paralel, 20 de țări europene, inclusiv Austria, au solicitat Comisiei Europene să prioritizeze returnarea cetățenilor afgani care se află ilegal în Europa, fie voluntar, fie prin forță.

Aceste țări consideră că imposibilitatea deportării afganilor, chiar și a celor condamnați pentru infracțiuni, reprezintă o amenințare la adresa securității și subminează încrederea publicului în politica de azil a UE

Organizațiile pentru drepturile omului, precum Amnesty International, au condamnat aceste deportări, afirmând că Afganistanul rămâne una dintre cele mai periculoase țări din lume.

Potrivit acestora, deportarea persoanelor într-un stat care comite crime împotriva propriului popor încalcă principiul internațional al non-refoulement, care interzice returnarea refugiaților în țări unde riscă tortură sau persecuție Reuters.

Guvernul austriac intenționează să continue politica de deportări către Afganistan, considerând-o o măsură necesară pentru a menține securitatea națională și a descuraja imigrarea ilegală.