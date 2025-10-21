International

Austria trimite acasă un cetățean afgan condamnat, marcând reluarea deportărilor

Comentează știrea
Austria trimite acasă un cetățean afgan condamnat, marcând reluarea deportărilorDeportat / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Austria a efectuat marți prima deportare a unui cetățean afgan în Kabul de la preluarea puterii de către talibani în 2021. Această acțiune marchează o etapă semnificativă în politica de imigrație a guvernului austriac, care a reluat deportările către Afganistan în urma unor negocieri cu regimul taliban.

Cine este bărbatul deportat

Bărbatul deportat are 31 de ani și a fost condamnat pentru agresiune sexuală și vătămare corporală gravă, petrecând patru ani în închisoare în Austria.

El a fost transportat la Kabul prin Istanbul, însoțit de ofițeri de poliție austriaci Brussels Signal.

Potrivit Ministerului de Interne austriac, deportările vor continua, iar autoritățile lucrează pentru a implementa aceste măsuri în mod constant și eficient.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,   22 octombrie 2025. Adventişti, baptişti şi Sf. Ioan-Paul al II-lea
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   22 octombrie 2025. Adventişti, baptişti şi Sf. Ioan-Paul al II-lea
Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat
Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat

Christian Stocker: Austria trimite un mesaj clar: toleranță zero

Cancelarul austriac, Christian Stocker, a subliniat:

„Austria trimite un mesaj clar: toleranță zero față de cei care au pierdut dreptul de a rămâne prin infracțiuni”.

De asemenea, el a menționat că Ministerul de Interne pregătește noi deportări. Această politică face parte dintr-un efort mai amplu de a combate imigrarea ilegală și de a răspunde preocupărilor legate de securitate.

talibani

talibani

În paralel, 20 de țări europene, inclusiv Austria, au solicitat Comisiei Europene să prioritizeze returnarea cetățenilor afgani care se află ilegal în Europa, fie voluntar, fie prin forță.

Aceste țări consideră că imposibilitatea deportării afganilor, chiar și a celor condamnați pentru infracțiuni, reprezintă o amenințare la adresa securității și subminează încrederea publicului în politica de azil a UE

Preocupări legate de drepturile omului

Organizațiile pentru drepturile omului, precum Amnesty International, au condamnat aceste deportări, afirmând că Afganistanul rămâne una dintre cele mai periculoase țări din lume.

Potrivit acestora, deportarea persoanelor într-un stat care comite crime împotriva propriului popor încalcă principiul internațional al non-refoulement, care interzice returnarea refugiaților în țări unde riscă tortură sau persecuție Reuters.

Guvernul austriac intenționează să continue politica de deportări către Afganistan, considerând-o o măsură necesară pentru a menține securitatea națională și a descuraja imigrarea ilegală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:48 - Grindeanu, după ce a plecat de la ședința coaliției: Dacă va eșua, Bolojan va suporta consecințele propriilor decizii
20:40 - Summitul Trump–Putin rămâne incert. Oficialii ruși și americani amână orice dată concretă
20:28 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   22 octombrie 2025. Adventişti, baptişti şi Sf. Ioan-Paul al II-lea
20:19 - Mara Bănică, ținta unui obsedat. O terorizează de ani de zile
20:11 - Fost judecător constituțional, cu pensie de 10.000 de euro: Nu este mare. Ce atata tam-tam
20:00 - Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat

HAI România!

"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale