Coduri QR false pe parcometrele din București. Escrocii pot fura datele cardului

Primăria Municipiului București a transmis un avertisment public privind apariția unor coduri QR false lipite pe parcometre din Capitală, care pot pune în pericol datele bancare ale șoferilor, potrivit unui mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Autoritățile au declarat că sistemul oficial de plată a parcării nu include utilizarea codurilor QR, iar orice astfel de element întâlnit pe aparate este fraudulos.

Situația a fost semnalată în special în zona Unirii, unde au fost descoperite stickere aplicate peste parcometre, conținând coduri QR care trimit către pagini neautorizate. Aceste site-uri imită interfețele oficiale pentru plata parcării și încearcă să inducă utilizatorii în eroare. „ATENŢIE la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt FALSE şi vă pot lăsa fără bani”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Potrivit instituției, accesarea acestor coduri duce către formulare online unde sunt solicitate informații sensibile, precum numărul cardului, data expirării sau codul CVC.

În realitate, tranzacția nu este procesată, iar parcarea nu este achitată, existând riscul ca datele introduse să fie folosite în scopuri frauduloase. Oficialii au precizat că au fost deja inițiate acțiuni împreună cu autoritățile competente pentru identificarea persoanelor implicate și eliminarea materialelor ilegale de pe domeniul public.

Pentru a evita astfel de situații, șoferii sunt sfătuiți să utilizeze exclusiv metodele de plată autorizate. Printre acestea se numără plata prin SMS, aplicația oficială Parking București, precum și aplicațiile partenere AmParcat și Qport. De asemenea, plata poate fi efectuată direct la parcometrele funcționale sau la stațiile SelfPay, dar și prin platforma online destinată abonamentelor.

În același context, Primăria Capitalei a reamintit că sistemul de colectare a taxelor de parcare a fost modernizat, iar încasarea directă de către persoane fizice nu mai este permisă. „Nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare”, au precizat reprezentanții instituției, subliniind că orice solicitare de bani în numerar din partea unor așa-ziși parcagii trebuie tratată cu suspiciune.

Autoritățile au atras atenția că astfel de tentative de fraudă devin tot mai frecvente, iar vigilența utilizatorilor este esențială pentru prevenirea incidentelor. În paralel, instituțiile implicate continuă verificările în teren și monitorizarea zonelor unde au fost raportate astfel de practici.