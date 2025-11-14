Cod galben de ceață. Trafic rutier cu vizibilitate redusă în 17 județe

Traficul rutier se derulează vineri dimineaţă în condiţii de ceaţă densă care reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe mai multe drumuri din 17 judeţe. Pe alocuri, vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri. potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române.

Traficul rutier se desfăşoară vineri dimineaţă în condiţii de vizibilitate redusă pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Harghita, Iaşi, Neamţ, Olt, Timiş şi Vâlcea, potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române. Autorităţile precizează că fenomenul este prezent pe numeroase artere, afectând circulaţia în intervalul orei 06:10.

În aceste zone, vizibilitatea scade local sub 200 de metri, iar izolat se reduce chiar sub 50 de metri, îngreunând deplasarea autovehiculelor.

Şoferii sunt sfătuiţi să reducă viteza, să folosească adecvat sistemele de iluminare, să mărească distanţa de siguranţă, precum şi să evite frânările bruşte şi depăşirile riscante. Potrivit poliţiştilor, aceste măsuri sunt necesare pentru a preveni accidentele în zonele cu vizibilitate scăzută.

Totodată, poliţiştii rutieri le recomandă pietonilor să-şi sporească atenţia, să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate şi doar după ce se asigură că intenţia le-a fost observată de şofer. De asemenea, aceştia sunt îndrumaţi să evite, pe cât posibil, folosirea părţii carosabile.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile pentru zone din 15 judeţe în următoarele ore. Meteorologii au anunțat că până la ora 10:00 vizibilitatea va scădea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri în localităţi din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Caraş-Severin, Constanţa, Tulcea, Arad, Timiş, Hunedoara, Olt, Dolj şi Mehedinţi.

Fenomene similare sunt aşteptate până la ora 11:00 şi în judeţele Botoşani, Vaslui, Cluj și până la ora 10:30 în areale din judeţul Sibiu. potrivit ANM. Instituţia a precizat că avertizările nowcasting de fenomene periculoase imediate sunt valabile pentru intervale de maximum şase ore.