Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, hărțuită pe stradă în Ciudad de Mexico

Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, hărțuită pe stradă în Ciudad de Mexico
Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, a fost hărțuită sexual, marți, pe o stradă din Ciudad de Mexico și a anunțat că a depus plângere împotriva agresorului și va analiza modificarea legislației la nivel național, potrivit AFP.

Claudia Sheinbaum a declarat că a depus plângere deoarece, după incident, bărbatul a abordat și alte femei, fiind arestat câteva ore mai târziu.

„Mă întreb: dacă nu depun o plângere, ce se va întâmpla cu alte femei mexicane? Dacă asta se întâmplă cu preşedinta, ce se va întâmpla cu toate femeile din ţara noastră?”, a spus aceatsa, în timpul unei conferinţe de presă.

Plângerea a fost depusă la Procuratura Generală din Ciudad de Mexico, unde hărțuirea sexuală este considerată infracțiune, iar agresorul, identificat ca Uriel Rivera, a fost predat procurorului specializat în infracțiuni sexuale.

Incidentul, petrecut în lipsa agenților de securitate

Incidentul s-a petrecut în timpul unui eveniment public desfășurat lângă palatul prezidențial, unde președintele Mexicului saluta oamenii și făcea fotografii. În lipsa agenților de securitate, un bărbat s-a apropiat de Claudia Sheinbaum, i-a pus brațul pe umăr, i-a atins șoldul și sânii, încercând totodată să o sărute pe gât.

Doar în acel moment, un membru al departamentului de securitate prezidențial, responsabil de protecția acesteia, a intervenit și l-a îndepărtat pe bărbat. În ciuda incidentului, Claudia Sheinbaum a rămas calmă și a acceptat să facă o fotografie cu bărbatul, apoi l-a bătut pe umăr și și-a continuat drumul.

„Acest bărbat s-a apropiat de mine în timp ce era în stare de ebrietate. Nu ştiu dacă era sub influenţa drogurilor. Abia după ce am văzut înregistrările video am înţeles ce s-a întâmplat cu adevărat”, a mai spus președintele Mexicului.

Legislația Mexicului va fi revizuită

Claudia Sheinbaum intenționează să revizuiască în întregime legislația națională privind hărțuirea sexuală. „Guvernul va examina dacă acest comportament constituie o infracţiune în toate statele, pentru că aşa ar trebui, şi vom lansa o campanie”, a mai spus aceasta.

Potrivit ONU, șapte din zece femei din Mexic cu vârsta de peste 15 ani au fost victime ale unei forme de violență cel puțin o dată în viață. De asemenea, dacă sunt incluse și cazurile de femicid și omucidere intenționată, în țară se înregistrează în medie zece crime împotriva femeilor și fetelor în fiecare zi, conform aceleiași surse.

