Sectorul 4 al Municipiului București redeschide, începând de marți, 25 august 2026, circulația rutieră pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. Măsura este luată mai devreme decât fusese estimat inițial și marchează o nouă etapă importantă în lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii. Anunțul a fost făcut astăzi, 24 august, de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă organizate pe șantierul din Piața Unirii.

În ultimele zile, constructorii au finalizat intervențiile necesare redeschiderii circulației pe acest tronson: au fost refăcute trotuarele și partea carosabilă și au fost realizate marcajele rutiere, astfel încât zona să poată fi utilizată în condiții de siguranță, atât de șoferi, cât și de pietoni. Reluarea circulației va permite degrevarea intersecției din zona Planșeului Unirii, fluidizarea traficului prin centrul Capitalei și reducerea timpilor de deplasare pentru miile de persoane care tranzitează zilnic această zonă.

„Redeschiderea acestui drum este o veste bună pentru miile de bucureșteni care tranzitează zilnic centrul orașului și reprezintă, în același timp, încă o etapă importantă a unui proiect strategic pentru București. Nu reconstruim doar o infrastructură esențială pentru mobilitatea urbană, ci redăm siguranța centrului Capitalei pentru următoarele generații. Le mulțumesc bucureștenilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă în această perioadă. Restricțiile au creat disconfort, însă rezultatul acestei investiții înseamnă o infrastructură sigură și stabilă pentru cel puțin următorii 100 de ani”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Conform edilului, lucrările la Planșeul Unirii, care au început anul trecut, se desfășoară în prezent simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Vechiul planșeu a fost demolat în totalitate, au fost executați toți piloții necesari consolidării structurii, iar peste 75% dintre grinzile de coronament și radierul noii construcții sunt deja realizate. Totodată, au fost finalizate 15 dintre cele 19 tronsoane ale noului planșeu, dintre care opt au fost deja post-tensionate, ceea ce reprezintă aproximativ 70% din lungimea totală a noii structuri.

„În acest moment, constructorul lucrează în etapa a patra, în zona restaurantului Horoscop, unde mai sunt menținute anumite restricții de circulație. Potrivit calendarului de lucru, această etapă urmează să fie finalizată până la începutul noului an școlar, astfel încât, în luna septembrie, să poată fi ridicate ultimele restricții de circulație instituite la începutul verii. Până la finalul acestui an este prevăzută finalizarea întregii plăci de beton a noului planșeu, iar la începutul anului viitor urmează refacerea parcului, cu alei și spații verzi”, a mai spus primarul.

În paralel cu lucrările de refacere a Planșeului Unirii, pe șantier se derulează și intervenții pentru creșterea capacității de tranzit a râului Dâmbovița. Constructorii și reprezentanții Apelor Române au realizat deja lucrări de curățare în zona celor patru sifoane, care erau aproape colmatate.

În urma intervenției, au fost îndepărtate peste 1.000 de tone de deșeuri și aluviuni acumulate în timp. Totodată, la solicitarea Apelor Române, continuă montarea a două conducte de mari dimensiuni, destinate creșterii capacității de tranzit a râului Dâmbovița. Lucrările sunt realizate la mare adâncime, cu utilaje de tip TBM și cu o tehnologie similară celei utilizate la construcția metroului. În situația unor debite ridicate ale Dâmboviței, cele două conducte vor putea prelua surplusul de apă printr-un sistem de tip by-pass și îl vor direcționa în aval, diminuând astfel presiunea exercitată asupra infrastructurii din centrul Bucureștiului. De asemenea, împreună cu reprezentanții Apa Nova, constructorii au eliminat din cuva râului un masiv de beton care afecta cursul apei.