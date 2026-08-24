Traficul din București este afectat de problemele apărute la instalațiile de semaforizare din aproximativ 35 de intersecții. În unele zone, semafoarele nu funcționează din cauza lipsei tensiunii de alimentare, în timp ce în alte intersecții acestea au rămas doar pe culoarea galben intermitent. Pentru ca traficul să se desfășoare în condiții cât mai sigure, polițiștii rutieri au fost trimiși în zonele afectate și dirijează circulația, cu sprijinul polițiștilor locali, potrivit Poliției.

Printre zonele în care au fost semnalate probleme se numără unele dintre cele mai circulate artere din Capitală.

„Printre principalele intersecţii afectate se numără Piaţa Arcul de Triumf, Piaţa Leu, şoseaua Gării Căţelu, şoseaua Pantelimon, bulevardul Iuliu Maniu - strada Apusului, strada Ficusului - şoseaua Aerogării, şoseaua Pantelimon - bulevardul Chişinău, bulevardul Camil Ressu - strada Fizicienilor, Piaţa Sudului, şoseaua Orhideelor - Calea Plevnei, şoseaua Colentina - strada Teiul Doamnei”, informează Biroul de presă al Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Problemele afectează atât intersecții din zone centrale, cât și artere importante din cartiere, ceea ce poate duce la formarea unor coloane de mașini și la îngreunarea circulației, în special în perioadele aglomerate.

Brigada Rutieră a anunțat administratorul drumului public cu privire la defecțiunile constatate, iar intervențiile sunt desfășurate împreună cu instituțiile abilitate, în funcție de situația întâlnită în fiecare zonă.

Polițiștii rutieri și polițiștii locali aflați în intersecțiile afectate dirijează circulația și încearcă să mențină traficul cât mai fluent, astfel încât șoferii și pietonii să poată traversa zonele respective în condiții de siguranță.

Situația poate produce întârzieri pentru șoferi, mai ales în intersecțiile cu un volum ridicat de trafic, motiv pentru care conducătorii auto sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită indicațiilor agenților aflați în teren.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să reducă viteza și să manifeste prudență atunci când ajung în intersecțiile în care semafoarele nu funcționează corespunzător. Indicațiile polițiștilor care dirijează traficul trebuie respectate, iar șoferii trebuie să țină cont și de indicatoarele și marcajele existente.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte regulile generale privind prioritatea și să evite pătrunderea forțată în intersecțiile aglomerate sau blocate. Răbdarea și respectarea indicațiilor agenților pot contribui la reducerea riscului de accidente și la fluidizarea traficului.