Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost reținut de polițiștii din Constanța, după ce nu a oprit la semnalul oamenilor legii și a fost implicat într-un accident produs în localitatea Pecineaga, potrivit IPJ Constanța.

În timpul urmăririi, atât autoturismul condus de acesta, cât și autospeciala de Poliție au ajuns în afara carosabilului și s-au răsturnat. Mașina de Poliție a fost cuprinsă ulterior de flăcări.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul s-a produs joi dimineață, pe strada Morii din Pecineaga. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia au încercat să oprească autoturismul, însă conducătorul auto nu a respectat indicațiile agenților și și-a continuat deplasarea.

Echipajul a pornit în urmărirea acestuia, iar la un moment dat șoferul a pierdut controlul asupra direcției.

„La un moment dat, pe timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj și s-a răsturnat. Pentru a evita coliziunea cu autoturismul, autospeciala de poliție a efectuat o manevră în urma căreia a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. La nivelul autospecialei de poliție a izbucnit un incendiu, care a fost ulterior lichidat”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Accidentul s-a soldat cu patru persoane rănite. Cei doi polițiști aflați în autospecială au avut nevoie de îngrijiri medicale, la fel ca șoferul urmărit și pasagerul care se afla în autoturismul acestuia.

Verificările efectuate de polițiști au indicat și faptul că tânărul se afla sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În urma testării cu aparatul etilotest a tânărului de 25 de ani, a rezultat o valoare de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge”, au precizat polițiștii.

După finalizarea primelor verificări, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă și a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța.