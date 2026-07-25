Social

O mașină de Poliție s-a răsturnat în timpul unei intervenții desfășurate în Lugoj. Agentul aflat la volan a rămas fără permis

Comentează știrea
O mașină de Poliție s-a răsturnat în timpul unei intervenții desfășurate în Lugoj. Agentul aflat la volan a rămas fără permisPolițist care dirijează traficul Sursa foto: Poliția Română
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O mașină de Poliție a fost implicată într-un accident rutier în municipiul Lugoj, județul Timiș, în timp ce polițiștii urmăreau un șofer care a refuzat să oprească la semnalele oamenilor legii. În urma impactului, mașina s-a răsturnat, însă incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Timiș.

Șoferul a fugit de polițiști după ce a încălcat regulile de circulație

În urma verificărilor, polițistul care conducea mașina de Poliție a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Potrivit IPJ Timiș, incidentul s-a produs în timp ce un echipaj mixt, format dintr-un polițist de la Biroul Ordine Publică al Poliției Municipiului Lugoj și un jandarm de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, efectua activități de patrulare.

Urmărire „ca în filme”

Polițiștii au observat un autoturism al cărui șofer a întors imediat ce a văzut echipajul, trecând peste marcajul dublu continuu.

Conducătorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare, iar echipajul a pornit în urmărirea acestuia, folosind semnalele luminoase.

„La momentul producerii evenimentului, echipajul mixt, format dintr-un agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj - Biroul Ordine Publică şi un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În timpul desfăşurării activităţilor specifice, poliţiştii au observat un autoturism al cărui conducător auto, la vederea echipajului, a efectuat manevra de întoarcere prin încălcarea marcajului longitudinal dublu continuu şi nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de poliţişti. În acest context, echipajul a procedat la urmărirea autoturismului, având în funcţiune semnalele luminoase”, arată IPJ Timiş.

Poliția Republicii Moldova

sursa: ziarulnational.,md

Mașina de Poliție s-a răsturnat după impactul din intersecție

În timpul urmăririi, la intersecția străzilor Dacilor și Nicolae Pongratz din Lugoj, mașina de Poliție a lovit un autoturism care circula regulamentar.

În urma impactului, mașina de Poliție. s-a răsturnat. Accidentul nu s-a soldat cu victime, autoritățile menționând că au fost înregistrate doar pagube materiale.

Ambii șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

Polițistul a rămas fără permis pentru 90 de zile

În urma verificărilor efectuate după accident, agentul care conducea mașina de Poliție a fost sancționat contravențional și a rămas fără permis.

„Agentul de poliţie a fost sancţionat contravenţional, fiindu-i reţinut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş îşi reafirmă angajamentul privind respectarea legalităţii, transparenţa şi responsabilitatea în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi aplicarea legii în mod egal, indiferent de calitatea persoanelor implicate”, a mai arătat IPJ Timiş.

Stiri calde

14:23 - Italia pregătește noi măsuri împotriva scumpirii carburanților. Dieselul, în centrul intervenției

14:17 - Claudiu Târziu propune o reformă a pieței agricole europene: mai multă flexibilitate pentru România și sprijin extins...

14:08 - Românii economisesc tot mai puțin. Țara noastră înregistrează cea mai mare scădere din UE

14:00 - De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

13:57 - România intră în alianța internațională pentru 6G. SUA reunesc peste 20 de state pentru viitorul comunicațiilor mobile

13:47 - Fratele lui Igor Dodon a pierdut procesul împotriva SIS. De ce a fost inclus pe lista persoanelor asociate sancțiunil...

HAI România!

De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

Severin & Turcescu. Va fi război?

Severin & Turcescu. Va fi război?

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Proiecte speciale