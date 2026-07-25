O mașină de Poliție a fost implicată într-un accident rutier în municipiul Lugoj, județul Timiș, în timp ce polițiștii urmăreau un șofer care a refuzat să oprească la semnalele oamenilor legii. În urma impactului, mașina s-a răsturnat, însă incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Timiș.

În urma verificărilor, polițistul care conducea mașina de Poliție a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Potrivit IPJ Timiș, incidentul s-a produs în timp ce un echipaj mixt, format dintr-un polițist de la Biroul Ordine Publică al Poliției Municipiului Lugoj și un jandarm de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, efectua activități de patrulare.

Polițiștii au observat un autoturism al cărui șofer a întors imediat ce a văzut echipajul, trecând peste marcajul dublu continuu.

Conducătorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare, iar echipajul a pornit în urmărirea acestuia, folosind semnalele luminoase.

„La momentul producerii evenimentului, echipajul mixt, format dintr-un agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj - Biroul Ordine Publică şi un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În timpul desfăşurării activităţilor specifice, poliţiştii au observat un autoturism al cărui conducător auto, la vederea echipajului, a efectuat manevra de întoarcere prin încălcarea marcajului longitudinal dublu continuu şi nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de poliţişti. În acest context, echipajul a procedat la urmărirea autoturismului, având în funcţiune semnalele luminoase”, arată IPJ Timiş.

În timpul urmăririi, la intersecția străzilor Dacilor și Nicolae Pongratz din Lugoj, mașina de Poliție a lovit un autoturism care circula regulamentar.

În urma impactului, mașina de Poliție. s-a răsturnat. Accidentul nu s-a soldat cu victime, autoritățile menționând că au fost înregistrate doar pagube materiale.

Ambii șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

În urma verificărilor efectuate după accident, agentul care conducea mașina de Poliție a fost sancționat contravențional și a rămas fără permis.

„Agentul de poliţie a fost sancţionat contravenţional, fiindu-i reţinut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş îşi reafirmă angajamentul privind respectarea legalităţii, transparenţa şi responsabilitatea în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi aplicarea legii în mod egal, indiferent de calitatea persoanelor implicate”, a mai arătat IPJ Timiş.