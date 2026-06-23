Republica Moldova. Doi agenţi de circulaţie, aflaţi în misiune de serviciu, au fost striviţi de un automobil care i-a lovit în plină viteză.

Cei doi poliţişti au fost trasportaţi la spital în stare deosebit de gravă. Iar medicii nu au putut să-i salveze.

Teribilul accident a avut loc marţi după amiază, pe traseul Chişinău-Bălţi, lângă satul Grigorăuca, raionul Sângerei. Cei doi poliţişti se aflau pe acostament în afara automobilului de serviciu, care staționa regulamentar, cu semnalele luminoase conectate.

În momentul impactului, cei doi poliţişti tocmai investigau o contravenţie pentru încălcarea regulilor de circulaţie rutieră. Un automobil Volkswagen, condus de un bărbat, i-a lovit în plină viteză. Cei doi poliţişti au fost striviţi între vehicole – automobilul care i-a tamponat şi maşina de serviciu.

Cei doi agenţi de circulaţie, care au decedat la spital, nu aveau nici 30 de ani.

Poliția Națională a transmis un mesaj de condoleanțe, exprimând regretul profund pentru pierderea celor doi angajați:

„Chiriac Mihail s-a stins din viață la vârsta de 29 de ani, iar Dragan Nicolae, la 25 de ani, după ce au suferit traumatisme grave, fiind loviți de un Volkswagen în timp ce se aflau pe acostament lângă autospeciala de serviciu, care staționa regulament cu semnalele luminoase conectate. Transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiilor îndurerate ale colegilor noștri, rudelor și tuturor celor care i-au cunoscut și apreciat.

Suntem alături de voi în aceste momente de profundă durere. Dumnezeu să-i odihnească în pace”.

Poliţia nu a oferit detalii despre şoferul automobilului care i-a lovit pe poliţişti. Nu s-au făcut publice date referitor starea lui de sănătate. Se cunoaşte că acesta are 51 de ani şi că a fost reţinut.

Singura informaţie despre conducătorul auto, care s-a face vinovat de comiterea accidentului, este că acesta ar fi adormit la volan.

„Șoferul mijlocului de transport, care a lovit polițiștii, ar fi adormit la volan și ar fi pierdut controlul volanului. Ceea ce a dus la tamponarea angajaților care, în acel moment, documentau o contravenție”, a declarat Viorel Cernăuţeanu, şeful Inspectoratului General de Poliţie.