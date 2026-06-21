Traficul rutier este blocat complet, duminică, pe DN 1, în județul Sibiu, după un accident grav în care au fost implicate un autocamion și un autoturism. Una dintre victime este resuscitată la fața locului, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Accidentul s-a produs la kilometrul 294 al drumului național, între localitățile Veștem și Bradu. În zonă au fost mobilizate echipaje ale Poliției, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu și servicii medicale de urgență, iar circulația a fost oprită pe ambele sensuri pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor.

Primele informații furnizate de autorități arată că în accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. Forța impactului a fost suficient de mare încât două persoane au rămas blocate în vehiculul avariat și au avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

„Din primele informații în accident sunt implicate un autocamion și o mașină. Două persoane au avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Salvatorii au intervenit pentru extragerea victimelor și acordarea asistenței medicale de urgență. Operațiunile s-au desfășurat în condiții dificile, fiind necesară utilizarea echipamentelor speciale pentru eliberarea persoanelor încarcerate.

Centrul Infotrafic a anunțat că una dintre victime se află în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Până la acest moment, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre identitatea victimelor, vârsta acestora sau gravitatea leziunilor suferite de cealaltă persoană implicată în accident.

Starea victimelor urmează să fie evaluată după finalizarea intervenției și transportul acestora către unități medicale, dacă situația o va permite.

În urma accidentului, circulația pe DN 1 a fost oprită în totalitate între Veștem și Bradu. Potrivit Centrului Infotrafic, valorile de trafic sunt ridicate, iar șoferii care tranzitează zona se confruntă cu întârzieri semnificative.

DN 1 este una dintre cele mai importante artere rutiere din România, asigurând legătura între centrul țării și sud. Blocarea circulației pe acest sector afectează atât traficul local, cât și fluxul de vehicule aflate în tranzit.

Polițiștii rutieri au securizat perimetrul accidentului și desfășoară cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs coliziunea.

Anchetatorii urmează să stabilească dinamica accidentului și eventualele responsabilități. În astfel de situații, polițiștii analizează urmele de la locul impactului, poziția vehiculelor și declarațiile martorilor pentru a reconstitui modul în care s-a produs evenimentul rutier.

Până la reluarea circulației, autoritățile recomandă șoferilor să manifeste prudență și să urmărească informațiile actualizate privind condițiile de trafic.