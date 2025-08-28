Politica Ciprian Ciucu, PNL: Nimeni nu trebuie să fie special în această ţară







Ciprian Ciucu, prim-vicepreședint PNL, a atras atenția asupra impactului semnificativ pe care pensiile magistraților îl au asupra bugetului de stat, susținând că nivelul acestora depășește inclusiv veniturile miniștrilor. În opinia sa, „nimeni nu trebuie să fie special în această ţară, cu toţii să avem aceleaşi drepturi”.

Ciprian Ciucu a subliniat că problema nu ține de solicitări privind creșteri salariale, ci de dezechilibre între nivelurile de venit din sectorul public. Liderul PNL a mai subliniat că un ministru are un salariu mai mic decât un primar, deși răspunde de un întreg sistem. Comparativ, pensiile magistraților pot ajunge la aproximativ 5.000 de euro, iar chiar și în cazul unei scăderi la 3.500 de euro, acestea tot ar rămâne peste nivelul salariilor unor demnitari de rang înalt.

„Nu vreau mai mulţi bani, nu despre asta e vorba. Salariul unui ministru este mai mic decât al unui primar. Dar care este responsabilitatea unui ministru, care gestionează un sistem întreg într-o ţară, şi a unui magistrat? De la 5.000 de euro, pachetul, zicem să mergem la 3.500. Mai mult cu o mie de euro faţă de cât are salariul un primar sau un ministru”, a punctat prim-vicepreședintele PNL

Potrivit acestuia, în statele dezvoltate, pensia reprezintă în general între 60% și 70% din venitul din perioada activă, mult sub nivelurile întâlnite în România în cazul anumitor categorii. Din acest motiv, spune Ciucu, este nevoie de echitate și de reguli aplicabile tuturor. Nu ar trebui să existe privilegii speciale în sistemul public deoarece pensiile foarte mari afectează semnificativ resursele bugetare.

„În toată lumea civilizată rata de înlocuire a salariului cu pensia nu este de 80-90%. Este de 60%. Oricum, li s-a dat un bonus, ca să fie la 70%. Nimeni nu trebuie să fie special în această ţară, cu toţii să avem aceleaşi drepturi. Atârnă foarte mult de buget aceste venituri uriaşe”, a mai subliniat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu, a mai declarat că al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare include, printre altele, reducerea structurii consiliilor de administrație, în timp ce al treilea pachet este destinat reorganizării administrației publice centrale. În opinia sa, indiferent de cine s-ar afla în fruntea Guvernului în acest moment, provocarea principală ar rămâne aceeași: lipsa resurselor financiare la buget.

„Acum, Ilie Bolojan e „omul negru”. El e de vină... dar nu are de unde. Pleacă Bolojan. Poate să vină şi mama lui Ştefan cel Mare. Nu sunt bani, în acest moment. Noi trebuie să echilibrăm bugetul, să nu intrăm în default. Să ne împrumutăm la nişte dobânzi acceptabile, pentru că noi finanţăm funcţionarea statului în fiecare lună prin aceste împrumuturi. Să scadă dobânzile, să cheltuim mai puţin, până trecem la liman. Şi avem nevoie de un an, doi”, a explicat Ciucu.

El a atras atenția asupra întârzierilor în adoptarea măsurilor fiscale și a criticat blocajele generate de divergențele între partidele de la guvernare. Dacă se tergiversează în continuare luarea deciziilor din cauza orgoliilor între partide, acest proces se poate prelungi. În opinia sa, acum este momentul să se lase deoparte calculele politice și să se adopte rapid măsurile necesare.

„Dacă o mai lălăim mult şi mai stăm cu acest pachet, poate să dureze şi mai mult. Hai odată, mai repede, să terminăm cu toate aceste puseuri de personalitate ale partidelor, să luăm decizia rapid să mergem mai departe. După care, după ce luăm aceste măsuri structurale, putem să mai croşetăm pe ici, pe colo”, a precizat Ciucu.

Ciprian Ciucu a comentat această situație într-un interviu acordat postului B1 TV, exprimându-și îngrijorarea față de diferențele semnificative dintre sistemele de pensionare. Mai mult, liderul PNL a atras atenția că sistemul pare scăpat de sub control și a sugerat că în timp ar fi putut exista o complicitate între decidenți politici și reprezentanți ai justiției pentru a menține acest privilegiu.

„Aţi văzut graficul acela care merge prin presă, cu vârsta de pensionare din toată Uniunea Europeană, iar România e cu roşu, la 47 de ani? Profesorii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani? Medicii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani? Eu? Ziariştii? Oricine? Este jenant. Lucrurile au scăpat de sub control. Cred că de multe ori a fost, poate, şi o colaborare între anumiţi politicieni şi anumiţi magistraţi, ca să se ajungă aici, ceea ce nu este deloc în regulă, pentru că îmi aduc aminte nivelul foarte scăzut de încredere pe care îl avea justiţia în urmă cu 15-20 de ani, înainte să intrăm în UE”, a mai declarat Ciucu.

El a reamintit că, înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, încrederea publicului în sistemul judiciar era foarte scăzută, iar statutul magistraților a început să se îmbunătățească doar după integrarea europeană.

„După ce am intrat în lumea civilizată, magistraţii au început să îşi recapete statutul în societate şi încrederea. Şi acum, prin comportamentul pe care îl afişează”, a mai spus Ciucu, potrivit sursei menționate.

În plus, Ciprian Ciucu a scos în evidență un alt aspect cu privire la inechitățile din sistem: pensia medie a unui magistrat s-ar ridica în prezent la aproximativ 5.000 de euro lunar, în timp ce salariul său, ca primar, este de aproximativ 2.500 de euro.