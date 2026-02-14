Ciolacu, mesaj pentru Bolojan: Ilie stâmpără-te și spune oamenilor adevărul

Fostul premier și lider al PSD, Marcel Ciolacu, a criticat sâmbătă modul în care actuala guvernare comunică datele economice ale României, afirmând că țara ar fi un „caz unic” în Europa. Ciolacu a făcut declarațiile în contextul discuțiilor despre recesiunea care, potrivit lui, a trecut neobservată de populație.

„Îți dai seama că suntem unicat în lumea asta? Un stat, o țară a trecut prin recesiune și noi n-am știut, n-am simțit? Eu cred că românii sunt niște oameni simțiți, nu nesimțiți”, a declarat fostul prim-ministru, criticând felul în care s-au prezentat statisticile economice în ultimii ani.

El a subliniat inconsecvența fluctuațiilor economice raportate. „Cum să crești două luni, scazi două luni și, pe urmă, crești patru luni? Recesiunea ne-a lovit năpraznic acum doi ani și n-a făcut nicio problemă?”

Ciolacu a adăugat cu sarcasm că așteaptă să fie recompensat pentru interpretarea acestor date: „Eu stau cu telefonul în mână, fiindcă cred că o să mă sune cineva și o să-mi dea vreun premiu în economie. Sunt marii specialiști de la guvern.”

Fostul premier a lansat, de asemenea, un apel la independența instituțiilor statului și la transparență în gestionarea problemelor publice. „Îi rog frumos să lase instituțiile statului în pace, să-și facă treaba și să nu încerce să acopere, folosind instituțiile statului, nenorocirea în care ne-au adus”, a afirmat Ciolacu.

În final, fostul lider PSD a adresat un mesaj direct premierului Ilie Bolojan și conducerii guvernamentale.

„Eu îi spun, Ilie stâmpără-te și spune oamenilor adevărul. Eu zic să se astâmpere, să gestioneze mai bine problemele țării, că ne-au dus în cap. Ori facem politică, ori suntem bărbați de stat, ori suntem niște fete mari și ne plângem.”

În ultimele luni, Marcel Ciolacu a tot criticat deciziile luate de Guvernul Bolojan.