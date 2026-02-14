Politica

Ciolacu, mesaj pentru Bolojan: Ilie stâmpără-te și spune oamenilor adevărul

Comentează știrea
Ciolacu, mesaj pentru Bolojan: Ilie stâmpără-te și spune oamenilor adevărulMarcel Ciolacu. Sursa foto: INQUAM Photos / Octav_Ganea
Din cuprinsul articolului

Fostul premier și lider al PSD, Marcel Ciolacu, a criticat sâmbătă modul în care actuala guvernare comunică datele economice ale României, afirmând că țara ar fi un „caz unic” în Europa. Ciolacu a făcut declarațiile în contextul discuțiilor despre recesiunea care, potrivit lui, a trecut neobservată de populație.

Ciolacu critică actuala guvernare

„Îți dai seama că suntem unicat în lumea asta? Un stat, o țară a trecut prin recesiune și noi n-am știut, n-am simțit? Eu cred că românii sunt niște oameni simțiți, nu nesimțiți”, a declarat fostul prim-ministru, criticând felul în care s-au prezentat statisticile economice în ultimii ani.

El a subliniat inconsecvența fluctuațiilor economice raportate. „Cum să crești două luni, scazi două luni și, pe urmă, crești patru luni? Recesiunea ne-a lovit năpraznic acum doi ani și n-a făcut nicio problemă?”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

„Să-mi dea premiu”

Ciolacu a adăugat cu sarcasm că așteaptă să fie recompensat pentru interpretarea acestor date: „Eu stau cu telefonul în mână, fiindcă cred că o să mă sune cineva și o să-mi dea vreun premiu în economie. Sunt marii specialiști de la guvern.”

Afacerea Strousberg, scandalul uriaș de corupție care a scindat România și a tulburat apele în guvern
Afacerea Strousberg, scandalul uriaș de corupție care a scindat România și a tulburat apele în guvern
Fotbal european. Inter - Juventus, 3-2 Thriller în derby-ul Italiei. Chivu câștigă în ultimele minute
Fotbal european. Inter - Juventus, 3-2 Thriller în derby-ul Italiei. Chivu câștigă în ultimele minute

Fostul premier a lansat, de asemenea, un apel la independența instituțiilor statului și la transparență în gestionarea problemelor publice. „Îi rog frumos să lase instituțiile statului în pace, să-și facă treaba și să nu încerce să acopere, folosind instituțiile statului, nenorocirea în care ne-au adus”, a afirmat Ciolacu.

Ciolacu îi cere lui Bolojan să spună adevărul

În final, fostul lider PSD a adresat un mesaj direct premierului Ilie Bolojan și conducerii guvernamentale.

„Eu îi spun, Ilie stâmpără-te și spune oamenilor adevărul. Eu zic să se astâmpere, să gestioneze mai bine problemele țării, că ne-au dus în cap. Ori facem politică, ori suntem bărbați de stat, ori suntem niște fete mari și ne plângem.”

În ultimele luni, Marcel Ciolacu a tot criticat deciziile luate de Guvernul Bolojan.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Afacerea Strousberg, scandalul uriaș de corupție care a scindat România și a tulburat apele în guvern
23:51 - Fotbal european. Inter - Juventus, 3-2 Thriller în derby-ul Italiei. Chivu câștigă în ultimele minute
23:44 - Psihologii britanici spun că există o nouă formă de hărțuire la locul de muncă, fără agresivitate directă
23:33 - Timpul de așteptare scade pe Podul Giurgiu–Ruse. Românii scapă de cozi în vacanța de schi
23:22 - Cum au ajuns americanii să promoveze în România un sfânt latin!
23:13 - Hanurile tradiționale din Japonia, folosite ca spații de cazare. Camerele, amenajate în stilul japonez din secolul al...

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale