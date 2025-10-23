Ciolacu intră în cursa pentru șefia Consiliului Județean Buzău. Primarul municipiului e reticent

Fostul premier Marcel Ciolacu urmează să fie validat, sâmbătă, drept candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, la alegerile locale parțiale ce vor avea loc pe 7 decembrie. „L-am criticat pe Ciolacu pentru tâmpeniile făcute. Să merg să spun 'Votați-l, că e băiat bun' e foarte greu”, a spus Toma într-o intervenție la emisiunea Decisiv.

Decizia va fi confirmată în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Buzău, programată pentru acest sfârșit de săptămână.

Scrutinul din Buzău se va desfășura în aceeași zi cu alegerile locale parțiale din București, conform hotărârii adoptate joi de Guvern. În județ, Ciolacu pare să beneficieze de sprijinul primarului municipiului, Constantin Toma, deși acesta nu și-a ascuns reținerile.

Întrebat cum ar convinge alegătorii să îl susțină pe fostul premier, edilul a recunoscut cu sinceritate: „Acum m-am blocat total. Eu sunt într-o situație foarte proastă... L-am criticat pe bună dreptate și acum să merg cu dumnealui să spun 'Uite ce băiat bun este Marcel. Votați-l'... E foarte greu.”

În ceea ce privește gestionarea bugetului local, Toma a glumit spunând că la Consiliul Județean sumele sunt „mai mici” și că, odată cu o eventuală venire a lui Sorin Grindeanu la conducerea Guvernului în 2027, „la Buzău va curge numai lapte și miere”.

Primarul a confirmat că ar putea participa la Congresul PSD din 7 noiembrie, dacă va fi inclus în delegația locală. El a adăugat că nu îl va susține pe Sorin Grindeanu la conducerea partidului: „Personal, nu. Voi vota împotrivă, chiar dacă nu va ajuta cu nimic treaba asta.”

În privința alegerilor județene, Toma a admis totuși rolul lui Ciolacu în propria sa carieră politică: „Până la urmă, Marcel Ciolacu este cel care m-a propus să candidez la Primăria Buzău și nu i-am făcut de râs, nici pe el, nici pe buzoieni. Dar asta-i viața, mergem înainte.”

În prezent, funcția de președinte al CJ Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre, după ce fostul titular, Lucian Romașcanu, a fost desemnat, în vară, membru al Curții de Conturi Europene.

Potrivit declarațiilor lui Romeo Lungu, președintele organizației județene PSD Buzău, „de principiu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al CJ Buzău va fi Marcel Ciolacu”, urmând ca decizia finală să fie oficializată sâmbătă.

În ceea ce privește opoziția, USR ia în calcul o posibilă alianță cu PNL, iar AUR urmează să își anunțe candidatul în cursul săptămânii viitoare.