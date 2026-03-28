Ciclonul Deborah aduce în România straturi de zăpadă de până la 50 cm la munte

Un ciclon mediteranean traversează România în acest weekend, aducând precipitații semnificative și schimbări ale vremii în majoritatea regiunilor. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), fenomenul, denumit Deborah, determină ploi consistente în zonele joase și ninsori abundente la munte, unde stratul de zăpadă este în creștere.

Meteorologii au emis mai multe atenționări privind evoluția vremii, inclusiv riscuri de inundații și depuneri consistente de zăpadă în zonele montane, în special la altitudini ridicate.

Conform datelor furnizate de ANM, ninsorile vor continua în zonele montane, în special la altitudini de peste 1.500 de metri. Specialiștii estimează acumulări importante de zăpadă până la începutul săptămânii viitoare.

Meteorologul Robert Manta a explicat că „până luni dimineaţa, probabil, stratul de zăpadă depus peste weekend ar putea să fie în creştere chiar şi cu 40-50 cm”.

În unele zone, efectele au fost deja vizibile. În stațiunea montană Rânca, situată în Munții Parâng, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 40 de centimetri încă din cursul dimineții.

De asemenea, ninsorile au continuat și în alte zone montane, unde autoritățile monitorizează situația și intervin pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță.

Pe lângă ninsori, ciclonul aduce cantități însemnate de precipitații sub formă de ploaie în sudul și estul țării. Zonele subcarpatice din Moldova sunt printre cele mai afectate.

Potrivit meteorologilor, „cele mai mari cantităţi până luni dimineaţa se vor acumula în zona subcarpatică din Moldova”, unde valorile pot depăși 50 de litri pe metru pătrat.

În acest context, au fost emise și avertizări privind posibile inundații, valabile până duminică la prânz. Autoritățile recomandă monitorizarea evoluției fenomenelor meteo și respectarea indicațiilor oficiale.

Intervenții ale autorităților și condiții dificile de trafic

Echipele de intervenție au acționat în zonele afectate de ninsori pentru menținerea drumurilor practicabile. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au anunțat că utilajele intervin constant pentru îndepărtarea zăpezii.

În unele zone din județul Gorj, stratul de zăpadă depus în noaptea precedentă a depășit 35 de centimetri, ceea ce a impus intervenții continue ale drumatorilor.

Situația este monitorizată în timp real, iar autoritățile locale sunt pregătite să intervină în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Deși vremea este instabilă, valorile termice din zonele joase nu vor înregistra scăderi semnificative. Meteorologii estimează temperaturi de până la 15 grade Celsius în estul și vestul țării.

Specialiștii explică faptul că acest contrast între temperaturile relativ ridicate din zonele joase și ninsorile din zonele montane este specific ciclonilor mediteraneeni, care aduc mase de aer cu caracteristici diferite.

Ciclonii mediteraneeni sunt sisteme atmosferice care pot genera precipitații abundente și fenomene meteo variate, în funcție de interacțiunea dintre masele de aer cald și rece.

În cazul de față, ciclonul Deborah determină atât ploi, cât și ninsori, în funcție de altitudine și de condițiile locale.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să manifeste prudență în zonele afectate de condiții meteorologice severe.