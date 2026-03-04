Christina Applegate, din „Familia Bundy”, despre cel mai mare regret legat de Brad Pitt

În noile sale memorii, actrița Christina Applegate, din „Familia Bundy”, rememorează unul dintre cele mai controversate episoade din adolescența sa, momentul în care l-a lăsat pe Brad Pitt la gala MTV Video Music Awards din 1989 pentru a fi cu vedetă rock, informează Fox News.

După ce Cristina Applegate a devenit faimoasă datorită rolului său din sitcomul „Married … With Children”, a fost rugată să prezinte Premiile MTV Video Music și a decis să-l invite pe Brad Pitt ca partener. Era anul 1989, iar tânăra actriță pășea pentru prima dată pe covorul roșu al uneia dintre cele mai urmărite gale din industria muzicală.

L-a avut ca partener pe Brad Pitt, pe atunci un actor la început de drum. Seara avea însă să ia o turnură neașteptată. Fascinată de atmosfera electrizantă și de prezența unei vedete rock, Applegate a decis spontan să plece de la eveniment fără Brad Pitt.

În paginile cărții, actrița recunoaște că gestul impulsiv, specific vârstei, a avut consecințe neașteptate. Brad Pitt ar fi rămas profund rănit și supărat, iar tensiunea dintre ei ar fi persistat ani la rând. Privind în urmă, Applegate admite că decizia a fost una pripită și că regretă modul în care a gestionat situația.

Mai exact, în volumul de memorii, „You with the Sad Eyes”, actrița Christina Applegate rememorează fără menajamente o seară din adolescență care avea să capete, în timp, o aură aproape legendară. La 17 ani, spune ea, nu a fost deloc impresionată de tânărul Brad Pitt, care pe atunci își făcea loc cu pași timizi în lumea filmului.

În schimb, toată atenția ei a fost acaparată de Sebastian Bach, solistul trupei Skid Row. Îl descrie ca pe un rocker în plină ascensiune, cu plete lungi și prezență impunătoare, care i-a captat privirea întreaga seară. „Am stat numai cu ochii pe el”, mărturisește actrița, sugerând că restul decorului pălea în comparație cu el.

Despre Pitt, Applegate notează cu sinceritate că nu era încă figura iconică adorată de milioane de fani. Era doar un actor aflat la început de drum. Seara nu s-a încheiat însă fără incidente: potrivit relatării sale, Pitt a condus-o pe mama actriței spre casă, iar pe drum ar fi fost la un pas de o altercație cu membri ai unei bande, într-o benzinărie. Episodul l-ar fi afectat profund, iar supărarea lui s-ar fi îndreptat ulterior către tânăra care îl lăsase baltă.

Cristina Applegate recunoaște că, pentru prima dată, s-a simțit suficient de sigură pe sine încât să își urmeze impulsul: la finalul galei, a plecat alături de Bach, nu de Pitt. Decizia, care la momentul respectiv i-a dat un sentiment de putere, s-a transformat imediat într-o mare dezamăgire.

La o petrecere de după concert, actrița a aflat că idolul serii avea deja o relație stabilă și chiar un copil. Concluzia ei, așternută fără ocolișuri în carte, a fost tăioasă și lipsită de diplomație, semn că amintirea acelui episod a rămas vie și astăzi.

„Ce nenorocit”, a scris Applegate fără menajamente în volumul de memorii „You with the Sad Eyes”.

Despărțirea dintre Brad Pitt și Christina Applegate nu a fost una ușor de uitat, cel puțin pentru celebrul actor. Potrivit mărturisirilor făcute de Applegate, Pitt nu a trecut prea repede peste acel moment și nu ar fi vorbit cu ea ani la rând după ce relația lor s-a încheiat.

Actrița a povestit că, mult timp mai târziu, două dintre fostele iubite celebre ale lui Pitt au abordat-o cu o întrebare directă: dacă ea este cea care l-a lăsat baltă la gala MTV Video Music Awards. Se pare că actorul le-ar fi spus separat că episodul îl afectase mai mult decât s-ar fi crezut.

Privind înapoi, Applegate a recunoscut că maturitatea a schimbat perspectiva asupra acelui moment. Ea a descris decizia drept una luată cu naivitatea vârstei, admițând că Pitt ar fi meritat mai mult. În cele din urmă, spune ea, a venit timpul ca actorul să „ierte copilul” care l-a părăsit pentru solistul trupei Skid Row, Sebastian Bach.

Cu umor, Applegate a punctat diferențele de destin: „Brad este acum UN Brad Pitt, iar Sebastian Bach... ei bine, probabil că încă poartă părul lung”, a ironizat vedeta.

Viața personală a actriței a continuat să evolueze. Ea s-a căsătorit în 2001 cu actorul Johnathon Schaech, însă mariajul s-a încheiat în 2007. Din 2013, este căsătorită cu basistul Martyn LeNoble.

Și destinul sentimental al lui Pitt a fost intens mediatizat. Actorul a fost căsătorit cu Jennifer Aniston între 2000 și 2005, iar ulterior și-a oficializat relația cu Angelina Jolie în 2014. Cei doi s-au despărțit în 2019. În prezent, Pitt formează un cuplu cu designerul de bijuterii Ines de Ramon.